Pronto para reabertura: Brasil 21 gastronomia se adapta a novo normal e retorna as atividades no próximo dia 15

Seguindo todas as recomendações do decreto número 40939 do GDF, publicado no dia 2 de julho, o Brasil 21 Gastronomia está totalmente adaptado para a reabertura no próximo dia 15, conforme permitido no documento. Com funcionamento de 50% da capacidade, todas as refeições serão feitas no Uai Comida Brasileira, localizado no Brasil 21 Cultural, bloco A.

O local foi escolhido devido ao grande espaço, que permite o distanciamento de dois metros das mesas. Todos os protocolos de segurança serão seguidos à risca, como higienização de cadeiras e mesas regularmente, limite de duas pessoas por mesa, limpeza dos filtros de ar condicionado, talheres higienizados e bebidas servidas pelo próprio cliente (no caso de vinhos, o serviço será feito à distância, com higienização da garrafa). Ainda serão disponibilizados dispensers com luvas e álcool em gel para os clientes, e todos os colaboradores usarão máscaras Face Shield.