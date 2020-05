Live traz dicas de vinhos e harmonização nesta quarta-feira (13)

PUBLICIDADE 

Harmonizar vinhos e pratos não é uma tarefa tão simples, pois é preciso encontrar o equilíbrio entre a receita e o vinho escolhido para o acompanhamento. Vários fatores podem influenciar na escolha correta da bebida. Pensando em auxiliar nessa missão, o Fort Atacadista promove nesta quarta-feira (13), às 20 horas (horário de Brasília), a live “Dicas de Harmonização e Vinhos”, com o sommelier Jonas Eduardo e o chef assador Henrique Soares.

Conforme o sommelier, a ideia é mostrar, de forma prática, como harmonizar o vinho com diferentes pratos. Os vinhos utilizados serão os da linha MaCool. “Vamos apresentar várias garrafas dessa vinícola, e explicar o conceito de harmonização. Além disso, será abordada a questão da responsabilidade do consumo do álcool, que deve ser feito sempre na medida certa, ainda mais nesse momento de quarentena”, pontua. Os elementos de cada de prato, a forma como os vinhos são produzidos, desde a produção das uvas até sua rotulagem também serão assuntos abordados na live.

Jonas destaca que, para vinhos brancos, o ideal seria pratos de carne branca, como peixe grelhado. Para a linha MaCool Premium, os tintos devem acompanhar as carnes no churrasco ou pratos assados com tiras. Já o vinho mais doce, por exemplo, pode ser acompanhado por uma sobremesa, como torta de banana com calda de chocolate. Há também vinhos do Porto, que combinam com Filé Mignon.

Durante a Live, o internauta poderá conferir, ainda, as dicas de carnes, pelo chef Henrique Soares. Ele irá ensinar o preparo de três cortes diferentes. Um deles é o filé de tilápia, com corte mais fino, e que será trabalhado com azeite, sal refinado e outras especiarias. Depois, será feito o bife de chorizo, prato tradicional da Argentina.

Por fim, Soares irá mostrar o preparo do filé mignon. “Trata-se de uma carne refinada, que não tem muita gordura, é extremamente macia, e será acompanhada com mandioca tradicional e ervas, finalizada com manteiga, pimentão grelhado, salsinha e cebolinha. Para cada corte, vamos indicar um vinho específico que melhor acompanhe o prato”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gravação será realizada no restaurante Kanto de Minas, localizado em Campo Grande (MS), com os devidos cuidados de higienização. De acordo com a coordenadora de marketing regional do Fort, Rafaellen Duarte, a ideia é apresentar aos consumidores a vasta gama de opções oferecidas pelo atacarejo durante a quarentena. “Trabalhamos com preços acessíveis, mostrando aos clientes que não é preciso viajar para outros estados ou mesmo países fronteiriços em busca de bons vinhos e preços menores, já que temos tudo isso aqui, ao nosso alcance. A linha MaCool é exclusividade do Fort Atacadista e estão com valores promocionais em sua lâmina digital, com pagamento facilitado em até 4 vezes sem juros, pelo Vuon Card. E como estamos no inverno, esse parcelamento segue até o dia 31 de agosto ”, conclui.

Serviço

Live: Dicas de vinhos e harmonização

Data: 13/05

Horário: 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Transmissão ao vivo feita pelo Instagram do Fort Atacadista (@fortatacadista)