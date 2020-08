Pratarias, copos, talheres e toalhas. Afinal, como fazer uma boa decoração de mesa?

PUBLICIDADE

Comida pronta, casa arrumada, mesa postada, está tudo pronto para receber as visitas. Uma boa decoração de pratarias, suplás, taças e copos faz com que o ambiente fique mais aconchegante. Seja para a realização de um encontro, um jantar ou até mesmo um café da manhã.

Para o empresário, influencer digital e decorador de mesas, Farley Mattos, de 32 anos, a mesa deve ser montada de acordo com seus sentimentos e coração. “Uma coisa que sempre digo para as pessoas, monte sua mesa da maneira que o seu coração se sentir bem, seja ela simples ou luxuosa. O importante é o carinho em que você colocou em todo aquele momento”, afirmou.

A dica do decorador para quem tem poucos adereços em casa é investir nas arrumações de guardanapos. “Seja você mesmo sempre, monte a sua mesa conforme sua personalidade e dentro de tudo que você tem, o detalhe especial que pode mudar enriquecer sua mesa sempre são guardanapos bonitos com tramas em guipir e outros, e é claro o supor para guardanapo pode ser diferente sempre”, explica Farley Mattos.

O influencer digital, com mais de 70 mil seguidores, lembra que a decoração pode variar de acordo com o horário e ocasião. “Eu mudei muito minha opinião com o passar dos anos em relação a horários e cores, sempre tento montar nas minhas mesas postas cores que combinem com meu alto astral daquele dia ou cores que meus convidados ou familiares mais gostem, claro que, por exemplo, Natal, sempre os tons vermelhos , verdes e dourados, são cores fundamentais para uma composição Natalina.

Com suas dicas de mesas postas, o empresário, bailarino clássico e influencer, Farley Mattos (@farleymattos) acumula seguidores que gostam de decoração, bem estar e dança.