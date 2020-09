Piquenique: ótima alternativa para sair da rotina com segurança

PUBLICIDADE

Se reunir com a família para apreciar o lindo pôr do sol do quadradinho tem sido um das alternativas que os brasilienses encontraram para se distrair durante a quarentena. Com variadas opções de parques e praças em Brasília fica ainda mais fácil escolher o lugar para uma refeição ao ar livre e contemplar a cidade mais florida nesse início de primavera. Pensando nisso, restaurantes inovam e aderem à tendência, trazendo combos para take out e até mesmo uma wine bike.

Para curtir o momento e sair óbvio, uma das opções para o lanche ao ar livre é o Combo Degustação (R$ 40) do Tá Doido Burger, que é composto com quatro sabores de sandubas artesanais. Os comensais podem degustar: o Tá Doido Burger (blend de carne smash (100g), muito queijo prato, alface, tomate e maionese especial no pão brioche artesanal); Kbuloso (blend de carne smash (100g), generosas fatias de cheddar, cebola caramelizada e maionese especial no pão australiano); Vey (generosas fatias de bacon crispy, blend de carne smash (100g), queijo cheddar e maionese especial no pão brioche); DiRocha (blend de carne smash (100g), alface, queijo prato e exclusiva maionese defumada no pão brioche).

Já o CW&Co, oferece cestas tradicionais, assim como o box de frios e queijos que serve três pessoas (salaminho; parmesão; pão Ciabatta em fatias; palitos de gorgonzola; castanhas; morangos ou uva; ramo de alecrim e azeite da casa). Para harmonizar, a Wine bike ainda traz taça de espumante (R$20) e vinho (R$ 20). Há também opções de garrafas para os comensais desfrutarem do momento saboreando bons rótulos de vinhos.

Tá Doido Burger

Horário de funcionamento: todos os dias, das 17h às 23h

Unidades: Plano Piloto, Gama, Samambaia e Santa Maria

Endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger

Wine Bike – Praça do Cruzeiro

De sexta a domingo e feriados, das 16h às 19h

Siga: @coffeewineco