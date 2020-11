Norton Restaurante agora tem Happy hour

PUBLICIDADE

Para quem não resiste a um bom grelhado, o Restaurante Norton é o lugar certo. Consagrado como um dos melhores Grills de Brasília, a casa localiza-se no Hotel Meliá Brasil 21, no coração da capital. Suas especialidades são os grelhados, que têm como segredo de qualidade a seleção de cortes especiais e cuidado no preparo. Para harmonizar com os saborosos pratos, o Restaurante Norton oferece uma excelente carta de vinhos e whiskies.

E agora, a partir do mês de novembro, o Restaurante Norton inaugura o serviço de Bar, de segunda a domingo, das 16h às 23h, com deliciosos petiscos, cervejas e drinques especiais, e happy hour com descontos no segundo drinque até às 20h. Quem preparou o cardápio foram os Chefs Myriam Carvalho e Victor Silva. Como destaques, os clássicos Mini caprese de palito (R$32) e o Dadinho de tapioca com geleia de pimenta (R$32), os andinos Duo de ceviche (R$42) e os Patacones de polvo (R$42) e os irresistíveis Bolinhos de mandioca com queijo (R$35) e a Polenta crocante ao molho gorgonzola (R$30).

O spot ainda oferece hambúrguer, picanha, mix de salgados, tábua de frios e muito mais. A carta de drinques, elaborada pelo mixologista Miguel Murillo e executada por Eli José Camilo, é vasta e atende a todos os gostos. As promoções ficam por conta do Tropical caipisco (pisco, limão tahiti, maracujá e xarope de laranja), do Ojitos verdes (pisco, suco de limão, xarope de laranja, manjericão, maracujá, curaçao blue e água com gás), do Dulce Juliana (pisco, água com gás, bitter aromático, gengibre e suco de caju), dos Piscos sour de limão e maracujá e da Caipiroska – todos estes dão direito a 50% de desconto no segundo drinque até às 20h.

Serviço:

Local: Meliá Brasil 21

Horário de funcionamento:

Café da manhã: 7:00 as 10:00 (Fins de semana e feriados até as 10:30)

Almoço 12:00 as 15:00

Serviço de bar 16:00 as 23:00 com descontos 50% em alguns drinques até as 20h.

Jantar das 19:00 às 23:00

De segunda a domingo