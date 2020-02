Nhoque da sorte é tradição

PUBLICIDADE 

Já virou tradição! Todos os meses, muita gente aguarda ansiosa pelo fim do mês. É que dia 29 é a data para atrair fortuna comendo nhoque. Reza a lenda que, nesta data, uma família recebeu um andarilho pedindo um prato de comida. Na ocasião, eles estavam prestes a comer a massa feita com batatas e farinha. Então, para dividir com todos igualmente, cada um recebeu apenas sete pedaços. Após esse dia, como a família não passou mais por dificuldades financeiras, decidiram preparar o prato sempre na mesma data dos meses seguintes.

Conhecido por aqui como o “nhoque da sorte”, a superstição consiste em comer o prato, sempre no mesmo dia, como forma de aumentar a fartura. E se esse dia for 29 de fevereiro então, que só acontece de quatro em quatro anos? Será sinal de sorte, no mínimo, em dobro?

A simpatia se popularizou e muita gente aproveita a data para repetir o ritual, saboreando a deliciosa massa e atraindo fortuna, segundo a tradição. Aqui em Brasília, vários restaurantes seguem este costume e servem o prato neste dia sugerindo ao cliente que entre no clima e faça diferentes simpatias, como colocar uma nota de dinheiro embaixo do prato, ou que coma em pé as sete primeiras bolinhas ou ainda que, a cada garfada, faça um pedido totalizando os sete.

No Villa Tevere (115 Sul), além das opções fixas do cardápio da casa, como o gnocchi del Bosque, feito com beterraba e queijo azul, o chef Flávio Leste cria outros sabores que não estão no cardápio, exclusivamente para a data. Cada prato sai por R$ 64,00. Vale conferir.

O nhoque de batata é o mais tradicional e o mais encontrado nos restaurantes, mas há outras variações. No Gero Brasília (Iguatemi), a sugestão é o gnocchi de batata-doce roxa com creme de queijo brie e cogumelo (gnocchi di patate rosso con crema di brie e funghi – R$ 98,00). Há também a opção do gnocchi com tiras de filé mignon, bresaola e ricota defumada (gnocchi con manzo, bresaola e ricotta affumicata – R$ 99,00), ambas são servidas no Menu Consiglia (jantar). No menu principal, servido no almoço e no jantar, você pode optar entre o gnocchi de batata, dourado com lula, vieira e pimenta (gnocchi di patate dorati alla mediterranea – R$ 102,00) e o gnocchi de batata com trufa negra ao creme de burrata e parmesão (gnocchi di patate con tartufo nero, crema di burrata e parmigiano – R$ 98,00).

No Rapport Café e Bistrô (412 Norte), o delicioso nhoque de abóbora assado com ragu de filé mignon finalizados com crispy de cenoura (R$ 39,00) faz tanto sucesso que está fixo no novo Menu Bistrô, que é servido durante todos os dias de funcionamento, das 12h às 15h30 (almoço) e das 18h às 22h (jantar).

Nas quatro unidades do Dona Lenha (202 Sul, Terraço Shopping, 413 Norte e Deck Brasil), o cliente encontra o prato em duas versões: o gnocchi al forno, um clássico com ragu de linguiça fresca artesanal, gratinado na lenha com muçarela de búfala, crocante de panko e Grana Padano e o gnocchi al funghi feito sem glúten, com ragu de cogumelos frescos, coulis de tomate, mix de ervas, alho e azeite extravirgem, por R$ 45,00 qualquer um deles.

No Ticiana Werner Restaurante e Empório (201 Sul), o nhoque é uma das massas mais pedidas e no dia 29 o consumo é ainda maior. São cinco sabores diferentes, como nhoque ao sugo, ao funghi, com bacalhau, com picadinho de filé e de batata-roxa com camarões. Os preços variam de R$ 46,00 a R$ 52,00 e incluem buffet de saladas no almoço e buffet de queijos e antepastos no jantar. E, o cliente ainda recebe uma nota de 2 reais para colocar embaixo do prato e fazer os seus pedidos.

Quem não quer esperar até sábado e já quiser adiantar, pode ir ao Le Parisien Bistrot (103 Norte), que oferece o prato na versão vegan, no cardápio de almoço servido das 12h às 15h, de terça a sexta. Lá, o nhoque é feito com cenoura, azeite de tapenade, tomatinhos cereja, manjericão e castanhas de caju. Colorido e saboroso, o prato não agrada apenas os veganos, atualmente ele já é um dos pratos mais pedidos no horário do almoço no bistrot. A dupla entrada + prato principal sai por 49 reais.

O que não falta são opções deliciosas! Dá até pra almoçar em um e jantar em outro restaurante. Agora é só separar o dinheiro para colocar em baixo do prato e fazer pensamento positivo para atrair a sorte! Bon appetit!

Serviços

Dona Lenha:

Telefone: (61) 3322 1234

Endereço: SCLS 202 Bloco C loja 36 – Asa Sul

Horário de funcionamento: 12h à 0h

Telefone: (61) 3349 2323

Endereço: SHCN CL QD 413 Bloco D Lojas 01,03,05 – Asa Norte

Horário de funcionamento: 12h à 0h

Telefone: (61) 3363 2424

Endereço: SHC/AOS A/E 2/8 Lote 05 Loja 164/165 – Terraço Shopping

Horário de funcionamento: 12h às 23h

Telefone: (61) 3364 3400

Endereço: SHIS CL QI 11 Bloco O Loja 2/4 Lago Sul – Deck Brasil

Horário de funcionamento: 12h às 23h.

Gero Brasília

Telefone: +55 61 3577 5520

Endereço: Shopping Iguatemi Brasília – SHIN CA 4, Lote A – Lago Norte

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 12h às 15h, e das 19h à meia-noite. Sábado e domingo, almoço das 12h às 17h e jantar, das 19h até 1h da manhã

Le Parisien Bistrot

Endereço: 103 Norte, Bloco B, Loja 2 – Asa Norte

Reservas pelo telefone: 61 3033 8426

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo das 12h às 16h

Rapport Cafés e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

Endereço: CLN 412, bloco C, loja 40 – Asa Norte

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 22h. Domingo, das 9h às 16h

Instagram e Facebook: @rapportcafe

Ticiana Werner Restaurante e Empório

Telefone: (61) 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 à 0h

Informações no site www.ticianawerner.com.br

Villa Tevere

Telefone: 3345 5513

Endereço: CLS 115, Bl. A, Lj. 02. Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda, jantar das 19h30 às 23h30, de terça a quinta, almoço das 12h às 15h e jantar das 19h30 à 23h30. Sexta e sábado, almoço das 12h às 15h e jantar das 19h30 à 0h30. Domingo, almoço das 12h às 16h