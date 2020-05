Entrega de drinques tem impulso com isolamento

PUBLICIDADE 

Quem não tem intimidade com dosadores, bailarinas e outros utensílios usados por mixologistas na elaboração de drinques, pode curtir as lives e happy hours da quarentena com o auxílio do serviço de delivery que vem sendo oferecido por bares da cidade.

Sócio do Southside (@southsidebrasilia) e autor de cartas de drinques em diversos estabelecimentos de Brasília, Gustavo Guedes disponibiliza diversas receitas para entrega em doses duplas, desde os clássicos Moscow Mule e Negroni até receitas autorais, como o Black Belt, que leva whisky Johnnie Walker Double Black infusionado com alga nori, Indian Chai com mel de laranjeira e gengibre, defumado em carvalho (R$ 70).

Para quem gosta de gin, a dica é o Trigger Happy, com Tanqueray London Dry, Vermute com infusão de café, Campari, vinho do Porto com cumaru e sálvia, mais laranja Bahia (R$ 56). Os pedidos podem ser feitos pelo iFood ou pelo (61) 99276-8202. A casa também tem take out.

No Iracema Bar (@iracema_bar), as opções são encomendadas pelo WhatsApp 98115-1826 e entregues às terças, quintas e sextas.

Nas garrafinhas são inseridas três doses do Appletini (vodka, cítricos e schrub de maçã verde), a R$ 60.

Pelo mesmo valor e quantidade, outra sugestão de drinques é o Yellow Belly (vodka com infusão de limão siciliano, cítricos, limoncello artesanal e xarope de açúcar).

O Evaldo (whisky irlandês Jameson, vinho do Porto, amaro de Angostura e canela), no entanto, vai em dose dupla por R$ 50.

Drinques clássicos e autorais

O Altas Gastrobar (@altasgastrobar) aposta nos drinques clássicos da mixologia, envasados em frascos vintage, que remetem a vidros de remédio. Em seu menu de entregas, é possível escolher entre Old Fashioned, Dry Martini, Bloody Mary, Manhattan, Negroni. A dose única sai a R$ 30; a dupla, a R$ 55. Para três porções, o valor é de R$80 e, para quatro, R$ 105. Quem pede cinco doses, paga R$ 150 e ganha mais uma grátis. As entregas são feitas pelo iFood ou pelo telefone (61) 3964-563.

Já o bar Gato Preto (@gatopreto_bar) vai além das receitas mais corriqueiras com o três doses do Fumata bianca (martini extra dry, xarope de falernum, tequila El Jimador reposado e Schweppes Tônica, por R$ 55. O Old fashioned uva (gin Beefeater, xarope de uva, angostura, água) sai pelo mesmo preço. Mais elaborado é o Revolver, com Bulleit bourbon, licor de café kahlúa, angostura de laranja, por R$ 110 (dose tripla). As compras podem ser realizadas pelo iFood ou pelo WhatsApp 98288-3306, para retirada no local.