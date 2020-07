Aprenda a cozinhar com chefs famosos sem sair de casa

PUBLICIDADE

Como a vida não voltará ao normal tão cedo, ainda dá tempo de aprender a cozinhar com grandes nomes da gastronomia para agradar a família ou, quem sabe, abrir um negócio.

A plataforma Curseria reúne uma boa gama de módulos temáticos completos, assinados por nomes como o chef Felipe Bronze, a confeiteira Dani Noce, o sushiman Jun Sakamoto e o churrasqueiro Rogério deBetti.

Confira os cursos ministrados por grandes chefs

A arte do sushi com Jun Sakamoto

Para preparar um sushi do mais alto nível gastronômico com as técnicas e passo a passo de um incrível sushi, o chef Jun Sakamoto, dono de uma estrela Michelin, conduz o aluno a 10 aulas onde irão aprender a escolher os melhores ingredientes, a forma de preparo, os utensílios e até as melhores bebidas para acompanhar o sushi.

Cozinha contemporânea com Felipe Bronze

No curso, Felipe Bronze, um dos 100 melhores chefs do mundo, ensina cozinha contemporânea e o passo a passo para criar receitas incríveis. Inovar nas técnicas e ir muito além, com um conteúdo de aulas exclusivas, transformando o modo de cozinhar e aprendendo a montar pratos diferenciados e inovadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confeitaria com Dani Noce

Gosta de doces e confeitaria? A Dani Noce ensina segredos e técnicas para dominar de vez o mundo da confeitaria, com um método comprovado, ferramentas corretas e muita parte prática. O treinamento é completo e apresenta as característica de cada ingrediente, pontos de caldas, precisão e organização e muito mais.

Alimentação saudável com Bela Gil

Já para quem prefere uma alimentação mais saudável, vegana e com dicas fáceis para fazer pratos no dia a dia, Bela Gil ensina uma alimentação que faz bem para seu corpo e mente. Durante as aulas, ela mostra como ampliar sua visão sobre a comida e ter autonomia na cozinha para preparar alimentos saudáveis, nutritivos, saborosos e sustentáveis.

Churrasco Perfeito com Rogério deBetti

Por fim, se você é fã de churrasco e quer fazer o churrasco perfeito, deBetti, um dos melhores churrasqueiros do mundo, ensina segredos e técnicas, com métodos exclusivos para que você domine o passo a passo para alcançar a perfeição na grelha e saber preparar a carne corretamente.

Acesse www.curseria.com e saiba mais sobre todas as opções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE