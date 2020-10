Espaço para piquenique, a opção gastronômica do Janelas CASACOR edição Brasília

PUBLICIDADE

O novo formato da CASACOR Brasília em 2020 apresenta também uma nova maneira de compartilhar a sua opção gastronômica, tão surpreendente e inovadora quanto o projeto Janelas CASACOR, exposição gratuita de mobiliário urbano que acontece até 2 de novembro, das 8h às 21h, no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. Na vitrine Espaço Hygge + BRBCARD, assinado por Lez Arquitetura (Gabriella Chiarelli e Marianna Resende), encontram-se produtos especiais e opções de cestas que podem ser levados ou degustados no local, um espaço para piqueniques, com funcionamento de quinta-feira (das 16h às 21h) a domingo. Aos sábados, domingos e Feriados, das 8h às 11h30.

As opções oferecidas são artesanais, naturais e carregam história e foram selecionadas com curadoria da empresária Narciza Leão, que desde 2014 empresta a sua experiência na área gastronômica na mostra, à frente de café, pizzaria e lounge bar. Para acompanhar, rótulos de vinhos da Del Maipo.

No Espaço Hygge + BRBCARD estão à venda produtos (para serem consumidos sozinhos ou à montagem de uma cesta personalizada) e três propostas de cestas de piquenique. Da produção da geleia ao preparo da carne, passando pela fermentação do pão e da maturação do queijo, o respeito ao meio ambiente, aos animais e, principalmente, ao consumidor, foram prioridade para a seleção dos fornecedores e produtores.

A cesta de café da manhã (R$ 125,00) oferece manteiga artesanal com flor de sal, caramelo salgado, uma fatia de torta de pistache, uma fatia de noz pecan, dois tipos de queijo, um tipo de defumado, embalagens de boules de brioche e quatro fatias de pães. Na cesta da tarde l, R$ 160,00, quatro tipos de queijo (200gr), dois tipos de defumados, geleia de damasco com flor de laranjeira um nougat provençal, torradas diversas em pacotes de 75gr, pastinha de berinjela e embalagem com fatias de pães. Já na da tarde ll, dois tipos de queijo, um tipo de defumado, geleia de damasco com flor de laranjeira, um nougat provençal e torradas diversas em pacotes de 75gr por R$ 95,00. Pagando sua cesta com o cartão BRBCARD há 10% de desconto

Com a marca Cadena, Caramelo Salgado (50g) 100% orgânico feito com flor de sal de Mossoró e extrato de baunilha do Cerrado, por R$ 8,50; Nougat Provençal (duas unidades de 50g cada), feito com produtos orgânicos (clara de ovos caipira, açúcar orgânico, mel, castanhas e flor de sal), R$ 18,00; o famoso Escândalo de Pistache (uma fatia), feita com farinha de pistache por R$ 20,00 e Explosão de nozes (uma fatia), R$ 14,00, com noz pecan, de inconfundível sabor caramelizado e sem glúten.

Da Teta Cheese Bar, queijos Brasileiros (50g), R$ 20,00 (1 tipo de queijo); porção de Copa Lombo sem conservante (curada por 15 dias com temperos e defumada à lenha por 12 horas), da Goyás Caipira e Artesanal (100g), R$ 16,00 (1 tipo de defumado); e a Manteiga artesanal com flor de sal (50g), R$ 5,00, sem adição de conservantes ou produtos químicos, feita de nata fresca fermentada com cepas lácteas selecionadas da Manteigaria Nacional. Do Varanda, pães artesanais e fermentados artesanalmente para acompanhar queijos, pastas e geleias: Brioche (três unidades), R$ 8,00; Pães diversos (quatro fatias), R$ 6,00 e Torradas (uma porção), R$ 6,00.

Sobre Janelas CASACOR

A sabedoria popular diz que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, trazendo sempre novas visões e oportunidades. Num ano em que toda a população fechou as portas de suas casas por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas janelas se abriram para deixar o ar e sol entrarem e se tornaram um portal para ver o mundo de um jeito diferente. Com essa inspiração, foi criado o projeto Janelas CASACOR, um verdadeiro exercício criativo e de reflexão, com o objetivo de tornar tangíveis, conceitos e ideias de quem pensa a casa, transformando tudo isso em soluções para nossas angústias, traduzindo a casa dos novos tempos.

O projeto, uma iniciativa democrática, presente nas áreas centrais e periféricas das metrópoles, dando continuidade ao compromisso de responsabilidade social e sustentabilidade da CASACOR, se espalha por 11 cidades do Brasil, dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo – na capital e em Ribeirão Preto -, além do Distrito Federal, até o dia 20 de dezembro. O tema – a casa pós pandemia – segue o mesmo para todos os locais de exibição, mas cada cidade apresentará formatos e propostas diferenciadas e que valorizam as culturas locais.

“Para a CASACOR, 2020 não é um ano perdido. É um momento de virada. De grandes reflexões e de mostrar a criatividade de toda a equipe. É a primeira vez em 34 anos que o evento não acontece e aprendemos que toda crise traz a oportunidade de fazer algo novo. Surgem novas ideias, novos caminhos, um novo projeto. A proposta do Projeto Janelas surge para mostrar que é possível traduzir o espírito de CASACOR em formatos além do tradicional, mantendo a personalidade da marca ao mesmo tempo em que propomos algo inédito para o segmento”, explica Livia Pedreira, Diretora Superintendente.

Sobre a CASACOR Brasília

A CASACOR Brasília está completando 29 anos. As arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá têm uma longa história com a mostra na cidade ao participarem como profissionais convidadas em 1994 com o Quarto de Casal. Posteriormente, no ano 2000, uniram-se à Abadia Teixeira e Catarina Bastos, dupla que inaugurou a mostra tanto em Brasília quanto em Goiás, na administração da CASACOR nas duas cidades. Dois anos depois, assumiram totalmente as duas franquias da região Centro-Oeste. A empresária Moema Leão se juntou a Martins e Podestá em 2001 para fazer da mostra sucesso de público.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 15 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

Janelas CASACOR 2020, edição Brasília

Período: de 3 de outubro a 2 de novembro de 2020

Horário de funcionamento: das 8h às 21h

Endereço: Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (próximo ao Estacionamento 10)

Horário: durante o funcionamento do parque

Visitação virtual: www.janelascasacor.com

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Patrocínio nacional: Deca

Tinta oficial: Coral

Patrocínio local: BRBCARD

Apoio local: Sebrae no DF

Apoio institucional: Setur

Fornecedor oficial: Mehta/Gravia – Vitral

Cota Janelas: CasaPark – São Geraldo Acabamentos e Complementos

Organização: EMS Eventos (Eliane Martins, Moema Leão e Sheila de Podestá) franqueada da CASACOR Promoções e Eventos, uma empresa do Grupo Abril

Mais informações: (61) 3248.4638/3248.6902

www.casacor.com.br

instagram: casacor_brasilia

Facebook: casacorbrasilia