Dia Nacional do Café – descubra os benefícios que ele traz para o organismo

No próximo dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café. O café, depois da água, é a bebida mais consumida em todo o mundo. E no Brasil não é diferente, a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) confirma em dados essa paixão nacional: segundo a Associação, o café é presença confirmada em 98% dos lares brasileiros. Além de delicioso, quando consumido em equilíbrio, ele faz um bem danado para a saúde. O grão é rico em vitamina B, lipídios, aminoácidos, açúcares, potássio e cálcio.

O nutricionista Daniel Novais faz algumas recomendações e explica os benefícios para quem costuma beber café diariamente. “O hábito de tomar café, desde que em doses moderadas (de 4 a 5 xícaras pequenas por dia), não oferece riscos ao organismo, muito pelo contrário, proporciona diversos benefícios”, afirma Daniel.

Entre os motivos está sua riqueza nutricional, com ênfase não apenas para a cafeína, conhecida por dar aquela energia extra para o organismo, mas também pela alta concentração antioxidantes que diminuem a ação dos radicais livres, que prejudicam o equilíbrio celular, além de vitaminas e minerais que podem até mesmo prevenir doenças.

Vários estudos comprovam que o consumo de café favorece a perda de peso, já que contém diversas substâncias ativas que podem afetar o metabolismo e estimulá-lo, como é o caso da cafeína, teobromina, ácido clorogênico e a teofilina, por exemplo.

“A cafeína é encontrada como um dos componentes da maioria de suplementos de emagrecimento. Por ser estimulante, ela acelera o metabolismo e aumenta a oxidação de ácidos graxos”, explica o nutricionista.

O famoso cafezinho, também reduz o risco de diabetes tipo 2. As propriedades antioxidantes da bebida podem trazer benefícios para o metabolismo da glicose, desde que ingerido sem açúcar. Outra vantagem: a cafeína também é um potente estimulante psicoativo. Quando você bebe o café, uma parte dessa substância vai para o seu cérebro e gera uma série de reações químicas que faz com que ele trabalhe mais rapidamente, melhorando seu humor, energia, memória, tempos de resposta e funcionamento cognitivo geral.

Boas razões não faltam para tomar aquela xícara de café, lembre-se que se consumido com moderação o “cafezinho nosso de cada dia” pode se tornar um aliado do bem-estar.