Dia dos pais: um vey para o seu véio

Carinhosos, amigos, companheiros… são muitos adjetivos para eles! E mesmo em tempos como o que estamos vivendo é possível homenageá-los de forma criativa e deliciosa. Afinal, eles merecem, né?! Pensando nisso, o Tá Doido Burger lança um combo especial com dois hambúrgueres e uma batata. A promoção é válida de 7 a 9 de agosto.

A ideia da ação é presentear os pais com um Vey, um dos carros-chefes da hamburgueria. A iguaria é uma delícia feita com: pão brioche, generosas fatias de bacon crispy, blend de carne smash e queijo cheddar. No combo vão dois sanduíches mais uma saborosa batata frisé, que sai a R$20.

Os pedidos podem ser feitos via take out e também pelos aplicativos de entrega (iFood e Uber Eats). As unidades participantes são: Asa Sul, Samambaia e Santa Maria.

Tá Doido Burger

Unidade SCS: Setor Comercial Sul Quadra 5 (delivery no Plano Piloto e pedidos no local)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h às 23h

Delivery: Samambaia, Asa Sul e Santa Maria

Aplicativo de entrega: Via Uber Eats e iFood

Siga nas redes: @tadoidoburger

