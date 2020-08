Dia dos Pais: Blend Boucherie lança promoção especial

PUBLICIDADE

Companheiro de todas as horas, os papais merecem ser homenageados neste dia tão especial. Seguindo todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde, o chef Marcello Lopes aposta em uma mega promoção para tornar a data única e os filhos poderem brindar com o paizão no próximo domingo (9/8).

Em um ambiente arejado, os pais que marcarem presença no restaurante poderão desfrutar da promoção preparada especialmente para a data: na compra de um short rib, os rótulos de cerveja: Roleta Russa Easy Ipa e a importada Estrella Galicia estarão com 50% de desconto. O delicioso corte preparado pelo chef Marcello vai acompanhado ainda do rodízio com mais de dez guarnições gourmets oferecido pela casa.

Entre as delícias servidas, estão: o arroz de alho negro (produzido artesanalmente) com crispy de alho poró; arroz cremoso com pera flambada, caramelo salgado e amêndoa laminada; risoto de quinoa ao funghi; jardineira de legumes; polenta mole com grana padano; feijão branco com bacon e calabresa defumada; vegetais salteados no azeite de chimichurri; cuscuz marroquino à jardineira; banana assada com calda de frutas amarelas; queijo coalho assado coberto com mel temperado e pimenta dedo de moça; purê de batata baroa com creme de espinafre; fettuccine três alhos e tomate recheado. ⠀

“O dia dos pais é um momento de celebração! Por isso, criamos esse incentivo para as pessoas comemorarem com muito sabor esse dia especial. Estamos atento a todas as medidas de distanciamento e preparados para proporcionar uma experiência segura e incrível com as famílias que vierem”, conta o chef Marcello.

A promoção é limitada e não é válida para delivery.

Dia dos pais no Blend Boucherie

Data: Domingo – 09 de agosto

Local: Blend Boucherie (SHCN CLN 412)

Horário de funcionamento no domingo: De 12h às 16h e das18h30 às 22h

Instagram: @blendboucherie