Dia do Cliente: Geléia oferece combo com 30% de desconto

15 de setembro é celebrado o Dia do Cliente, data criada especial para estreitar a relação entre os consumidores e o comércio. E é claro que o Geléia não poderia deixar em branco. Em celebração, a hamburgueria lançou duas promoções imperdíveis para os apaixonados por sanduba artesanal aproveitarem o dia saboreando os carros-chefes do grupo.

Os comensais poderão aproveitar o combo com dois Originais Burgers (blend de fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola caramelizada, muuuuita maionese caseira e bacon crispy no pão australiano) mais uma batata por R$ 45,50.

Outra sugestão para celebrar a data é o O Monumental (pão branco artesanal, blend fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola roxa grelhada, bacon, tomate e maionese caseira). A iguaria, além de deliciosa, está com valor promocional no combo por R$ 35 com batata e refrigerante. A delícia já pode ser saboreada em todas as unidades.

Geléia

Instagram: @geleiahamburgueria

Facebook: Geléia Hamburgueria

*Horários e endereços estão disponíveis nas redes sociais