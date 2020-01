Ano novo, novo menu: ‘A Mano apresenta novos pratos para o cardápio

PUBLICIDADE 

A comida italiana é uma das preferidas do brasileiro, e em Brasília ela é muito bem representada pelo ‘A Mano, um dos restaurantes mais queridinhos da cidade. Sabor e atendimento elevam a qualidade da casa e o consagraram como Restaurante Revelação em 2019 no Prêmio Encontro Gastrô. Para começar o ano com um presente para os clientes, o local oferece quatro novos pratos principais, além de entradas e sobremesas.

Uma das novidades do menu é o Gnocchoni Di Spinaci Ripieno Con Ossobucco E Crosta Di Pistacchio (R$ 93), criado para o aniversário de um ano do espaço e que pelo sucesso na ocasião agora compõe o cardápio. O preparo é uma massa fresca de espinafre recheada de ossobuco ao molho de queijo gouda e crosta de pistache. A lista de massas de grano duro também ganha um preparo inédito: Fettuccine Ai Frutti Di Mare (R$ 97). A massa tradicional é servida com frutos do mar ao molho napolitano, tomate, azeitonas pretas e pimenta fresca.

Outro preparo que passa a figurar no restaurante é o Falso Risotto Di Coda Alla Romana (R$ 69), um arroz parboilizado com ragout de rabada, tomate cereja confitado e agrião crocante. O Rotolo Di Pollo Organico Al Morilles (R$ 79) é uma das pedidas entre os principais. O prato consiste em uma sobrecoxa de frango orgânico ao molho de cogumelos morilles acompanhada de risoto de brócolis. Quem é amante dos carpaccios da casa vai adorar o Carpaccio Di Tonno (R$ 53), um antepasto feito de atum fresco com limão siciliano e hortelã.

Os amantes de doces também poderão provar novas sobremesas. “Nós queríamos fugir um pouco dos clássicos e trazer mais modernidade para as sobremesas do restaurante. Também seguimos a linha dos pratos principais e escolhemos ingredientes diferentes para trabalhar. O chef Ramiro veio de São Paulo para prestar uma consultoria e nos ajudar nessa missão”, explica o chef do ‘A Mano, Ivo Sousa.

Xodó do chef, o Petit Gateau Di Cioccolato Con Gelato Di Vaniglia (R$ 34) é feito de chocolate e servido com sorvete de baunilha. O Cannoli Siciliano Ripieno Con Mascarpone (R$ 32), o doce tradicional da Itália é de amêndoas e recheado com queijo mascarpone e frutas vermelhas. Também estão entre as novidades o Crème Brûllée Di Cupuaçu (R$ 34) e a Terrine Freddo Di Cioccolato (R$ 31).

Serviço

‘A Mano Restaurante

Endereço: CLS 411, bloco D, loja 36

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h

Informações e reservas: (61) 3245-8235

@amanorestaurante