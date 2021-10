Brasil terá seu primeiro “Wine Residence”, em Balneário Camboriú

O primeiro “Wine Residence” brasileiro, em Balneário Camboriú, vem para mostrar a força que o segmento de vinhos tem ganhado no mundo e, principalmente, no Brasil

Com Catiuscia Bellaguarda

Nos últimos anos, o mercado de vinhos no mundo, especialmente no Brasil, vem crescendo em uma velocidade e consistência nunca antes vista. Prova disso é que, em 2020, nosso país foi o que mais cresceu mundialmente em consumo de vinhos e essa evolução não para. De acordo com a União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA), o aumento no consumo da bebida, no primeiro semestre de 2021, foi de 41,15% em relação ao mesmo período em 2020, ou seja, passou de 10,8 milhões de litros para 15,2 milhões de litros consumidos na primeira metade do ano, muito próximo dos 15,4 milhões de litros consumidos ao longo de todo o ano de 2019.

De olho nesse público e, conectados com a tendência mundial em associar grande marcas a empreendimentos imobiliários, como nos casos da Pininfarina, Tonino Lamborghini e Porsche Design, a Vinícola Pericó e Pioneira Empreendimentos lançaram recentemente, o primeiro empreendimento conceito do vinho brasileiro, em Balneário Camboriú.

Com este conceito inovador e único no país, o empreendimento imobiliário vai misturar habitação, cave subterrânea (abaixo do nível do mar), restaurantes e uma decoração inspirada no universo dos vinhos. De acordo com Diego Censi, diretor da Vinícola Pericó, “Balneário Camboriú é um dos principais pontos de desenvolvimento econômico do setor imobiliário no país e perfeita para receber um empreendimento inédito como este.”

De fato, Balneário Camboriú é uma das cidades mais procuradas, tanto para morar, quanto para passar o período de férias ou lazer. Muitos são os seus atrativos, que conquistam as pessoas à primeira vista. Seja pela infraestrutura de alto padrão, pelas belas praias, pela impecável gastronomia ou pelo grande centro urbano que se formou no município.

Ainda, de acordo com Diego Censi, este tipo de projeto é uma tendência no mundo. “Seguimos uma tendência mundial, que é a de associar grandes marcas aos empreendimentos, assim como acontece na cidade com projetos assinados por Pininfarina, Tonino Lamborghini e Porsche Design. A ideia é trazer para os edifícios o status de grife”, destaca o empresário.

Inspiração

O empreendimento, batizado de “Pericó Residence” será, figurativamente falando, uma videira de concreto armado, com adegas individuais para cada apartamento, loja especializada de 1 300 metros quadrados e espaços para degustação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem dúvida, um dos maiores motivadores para a criação do Pericó Residence é o grande crescimento do consumo de vinhos no mundo e no Brasil. Partindo desse supostos, Diego e os sócios perceberam que existia um nicho de mercado com grande potencial para explorado e que, desse modo, valorizaria o mercado de vinhos brasileiros. O aumento da demanda por vinhos do nosso país aumentou durante a pandemia, principalmente devido à alta do dólar, que impulsionou a compra dos produtos brasileiros.

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

Residencial Pericó. Foto: Divulgação

O empreendimento

Ao mesmo tempo que o Pericó Residence se destacará por sua estrutura, ele também terá espaços diferenciados. Um dos exemplos disto são as áreas de lazer e áreas comum todas com temática voltada para os vinhos, com adegas individuais por apartamento e toda a arquitetura e design pensados na bebida, como as cores da piscina e os ambientes da churrasqueira, que levam nomes de variedades de uvas e rótulos da Vinícola. O empreendimento também terá uma loja no subsolo, primeira no Brasil, abaixo do nível do mar, que terá entre 1.200 e 1.300 m².

Para os idealizadores do projeto, o objetivo é criar “uma loja conceito, com vinhos, delicatessen, espaço para restaurantes que valorizem a nossa região, inclusive com chefs locais, que tenham identidade com o mercado daqui”. Este será o primeiro empreendimento do gênero no mundo, que aloque num só local residencial e comércio, com toda a infraestrutura tematizada.

Apesar de existirem hotéis temáticos no Uruguai e outros neste segmento na Serra Gaúcha, seus criadores afirmam que, como residencial, o Pericó Residence, será o pioneiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Existe no Uruguai um hotel temático e outros neste segmento na Serra Gaúcha, mas como residencial seremos pioneiros,”

Diego Censi, diretor da Vinícola Pericó

Ficha técnica

O prédio terá 46 apartamentos, sendo dois por andar. As áreas de lazer e comum seguirão a temática voltada para os vinhos, como as cores da piscina, ambientes que levarão os nomes das uvas, arquitetura e design. Destaque para a loja que ficará no subsolo, abaixo do nível do mar e a primeira do país, com cerca de 1300 m². A previsão de entrega do residencial é para 2024.

Pericó Residence:

Localizado na Barra Sul, região famosa pelo auto índice de valorização de Balneário Camboriú.

O Apartamento:

• 03 suítes

• Living integrado com

• cozinha

• Churrasqueira a carvão

• Lavabo

• Área de serviço

• 02 vagas de garagem privativas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Área de Lazer:

• Brinquedoteca

• Gourmet

• Piscina

• Piscina aquecida

• Salão de festas

• Salão de jogos

• Sauna úmida

• Spa

Sobre a Vinícola Pericó

Fundada em 2002, a Pericó é uma vinícola da altitude catarinense que se destaca como um dos maiores e mais modernos vinhedos de Santa Catarina. Situada em São Joaquim, a 1.300 m de altitude, é reconhecida pela personalidade do seu terroir e a criação de vinhos únicos, que proporcionam experiências que perduram além do tempo.

Visionária, a Pericó acreditou no potencial da Serra Catarinense no cenário de vinhos de altitude e agora aposta no potencial turístico de Santa Catarina para explorar novos mundos do vinho, como o enoturismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja algumas imagens do “Pericó Residencial”