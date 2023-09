Uma Suíça que encanta

Destino famoso pelas estações de esqui e pelos chocolates, a Suíça mostra que tem muito mais a oferecer aos turistas em visita ao país

Conhecida por suas concorridas estações esqui, por suas instituições financeiras sólidas, por abrigar as sedes de vários organismos internacionais e pelos seus saborosos chocolates, considerados os melhores do mundo, a Suíça tem uma gama de opções a oferecer aos turistas que visitam o país. São inúmeros os roteiros a se fazer bem como as cidades a serem visitadas. Opções que saem do tradicional e costumam encantar os turistas em visita à região ao longo do ano.

O país, famoso por suas belezas naturais deslumbrantes, é lembrado por suas montanhas majestosas, pelos lagos cristalinos nas cores verde e azul, e pelas cidades charmosas mais parecidas com cenários de filmes. Um destino requisitado por turistas durante todas as estações do ano, oferecendo incontáveis atividades, além de uma rica herança cultural e histórica. Quem visita o país pela primeira vez, costuma ficar maravilhado ao percorrer roteiros que são concorridos principalmente nos dias ensolarados, quentes e movimentados do verão.

Uma das portas de entradas para o país é Zurique. A maior cidade suíça chama a atenção não só pela beleza de suas ruas e construções como também pela limpeza e organização. Além de uma vida noturna agitada, Zurique conta com cerca de 50 museus, além da icônica catedral de Catedral de Grossmünster, onde pagando um valor simbólico pode-se acessar através de um conjunto de escadas o topo da igreja de onde tem-se uma vista panorâmica de toda a cidade. Ainda na capital da Suíça, outros roteiros indispensáveis são as visitas à sede da FIFA e à fábrica de chocolates Lindt (museu interativo Lindt Home of Chocolate).

Outras cidades nas redondezas valem a pena serem visitadas pela beleza e riquezas culturais

A Catedral de St. Gallen foi erguida em 1767 e é um dos principais pontos turísticos da cidade

St. Gallen: cidade situada na região nordeste da Suíça, conhecida principalmente por sua rica história cultural e arquitetura. A Abadia de St. Gallen, Patrimônio Mundial da UNESCO, é um destaque da cidade. Por lá fica uma das bibliotecas mais antigas da Europa, abrigando uma vasta coleção de manuscritos e livros raros. A cidade é famosa por sua tradição têxtil e têxtil, e os entusiastas da moda podem encontrar tecidos de alta qualidade e moda sofisticada na cidade.

A Kapellbrücke, ou Ponte da Capela, é a mais antiga ponte coberta da Europa

Lucerna: cidade encantadora situada à beira do Lago Lucerna e cercada por montanhas. É conhecida por sua paisagem e pela famosa Ponte da Capela (Kapellbrücke), uma ponte de madeira coberta que é um ícone da cidade. Lucerna oferece uma mistura de história, cultura e natureza. Os visitantes podem explorar o Centro de Transportes Suíços, que combina uma estação de trem, um centro comercial e um museu interativo. O Monte Pilatus e o Monte Rigi são destinos populares para quem deseja desfrutar de vistas panorâmicas da região. Os passeios de barco também são uma excelente opção.

Grand hotel Giessbach é uma casa histórica de 1874, localizada no alto de uma colina próxima ao lago Brienz

Brienz: uma pitoresca vila situada às margens do Lago Brienz, na região dos alpes suíços. O local é famoso pela tradição em artesanato de madeira, especialmente a escultura em madeira e fabricação de móveis. Os visitantes podem explorar o Museu Suíço de Escultura na Madeira, que oferece uma visão profunda da herança dessa arte na região. Além disso, os entusiastas da natureza apreciarão as paisagens da lagoa e das montanhas circundantes. A cidade é um ótimo ponto de partida para atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de barco e pesca.

Transporte

Do Brasil partem voos diretos para a Suíça. Saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Zurique. A companhia aérea Swiss costuma oferecer quatro opções para o trajeto. As modernas aeronaves Boeing 777 escaladas para a travessia do Oceano Atlântico oferecem a Primeira Classe, a Classe Executiva, a Economy Premium e Classe Econômica. Todas com serviços de excelência e voltadas para todos os gostos e bolsos.

A Swiss opera voos diários ligando São Paulo a capital suíça Zurique. Foto/Reprodução

Uma das opções mais usadas é o Swiss Travel System, um sistema interno que é considerado um dos mais densos e melhores do mundo. São mais de 26 mil quilômetros que conectam cidades, vilarejos, lagos e montanhas. O Swiss Travel System oferece ao visitante a oportunidade de conhecer praticamente todos os lugares no país, seja por trem, ônibus ou barcos. O país é famoso pelo sistema de transporte público e pela sua pontualidade. Sobre os tickets, eles possuem validade de 3, 4, 8 ou 15 dias consecutivos.

Hospedagem e gastronomia

A Suíça possui uma excelente rede hoteleira, que prima pelo conforto e segurança dos hóspedes. Desde opções mais econômicas quanto estabelecimentos conhecidos pelos bons serviços e luxo de suas instalações. Na capital Zurique, um dos exemplos fica por conta do cinco estrelas La Réserve Eden au Lac Zurich. O hotel considerado um dos mais tradicionais do país, em um prédio histórico às margens do Lago de Zurique, foi recentemente remodelado pelo arquiteto e designer Philippe Starck, se tornando um dos endereços mais concorridos da cidade.

O Hotel La Réserve Eden au Lac é uma opção moderna e sofisticada de hospedagem na Suíça

No país onde fala-se quatro línguas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche, dependendo da região, e onde a moeda oficial é o franco suíço, a culinária reúne influências da culinária alemã, francesa e do norte da Itália, sendo regionalmente muito diversificada. Com uma variedade de restaurantes estrelados pelo Guia Michelin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA OS VÍDEOS DO PAÍS PRODUZIDOS PELO JBR VIAGENS

Zurique

Lucerna

Schaffhausen

St. Gallen

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Jornal de Brasília viajou para a Suíça à convite do Turismo da Suíça no Brasil (@myswitzerlandbr)

Fotos: Marcelo Chaves