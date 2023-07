Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna palestra na Embaixada do Brasil em Roma, fortalecendo laços culturais

A Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Graça Albaran, compartilhou sua história de muito trabalho e dedicação durante uma palestra proferida na Embaixada do Brasil em Roma. O evento, que teve como objetivo fortalecer os laços culturais entre os dois países, contou com a participação da atriz Luana Piovani e de outras mulheres que fazem parte da Virada Feminina.

Graça Albaran teve a oportunidade de compartilhar o palco com essas mulheres, todas elas trazendo suas histórias de sucesso e contribuições para o empreendedorismo feminino. Juntas, elas discutiram temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, cultura e empreendedorismo, ressaltando a importância do protagonismo feminino nessas áreas.

Durante sua palestra, Graça Albaran destacou o tema do empreendedorismo feminino através da cultura, enfatizando o papel transformador do setor artístico na sociedade e na economia. Com muita dedicação e trabalho, ela apresentou o Projeto Escola das Artes, reconhecido internacionalmente como um modelo.

O Projeto Escola das Artes, sob a liderança da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, oferece mais de 40 cursos e já atende a mais de 3500 alunos, proporcionando uma educação artística de qualidade e estimulando o talento criativo dos participantes. Com sua abordagem inovadora, o projeto se destaca como um exemplo de como a cultura e o empreendedorismo podem se unir para impulsionar o desenvolvimento local.

A participação de Graça Albaran, juntamente com Luana Piovani e outras mulheres da Virada Feminina, na Embaixada do Brasil em Roma, fortaleceu os laços culturais entre as nações e evidenciou o compromisso de Jaguariúna em promover a cultura, o turismo e o empreendedorismo como pilares fundamentais para o crescimento e a valorização da comunidade. Essa união de vozes ressalta o protagonismo feminino e destaca a importância do diálogo e da colaboração entre mulheres em busca de um futuro mais igualitário.