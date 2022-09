Saiba o que fazer em Canela em 1 dia com as dicas da Tour Fácil

Canela é uma cidadezinha próxima a Gramado, que se caracteriza por todo o seu ambiente agradável, cheio de entretenimento e atividades incríveis para toda a família. Quem quer passear e conhecer coisas novas, vai adorar os passeios que a Tour Fácil (site oficial) possibilita aos turistas, garantindo um dia inteiro de muita diversão.

O que fazer em Canela com pouco tempo?

Em um único dia, a sua viagem pode ficar marcada nas suas lembranças, considerando a quantidade de passeios disponíveis e todas as atividades incríveis que Canela torna possível aos turistas e afins. Acompanhe o roteiro rápido em Canela para incrementar sua viagem, mesmo que de curto período.

Cascata e Parque do Caracol

A região de Canela é belíssima. É ideal para aqueles que buscam novidades e a calmaria de um lugar bonito. Além disso, é um ambiente mais tranquilo que Gramado, que é repleta de turistas sempre.

Se houver interesse em conhecer todas as belezas da natureza de Canela, comece com a Cascata do Caracol. Essa área é um belo cartão de visitas da cidade. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o parque renomado é um dos grandes destaques do sul do país.

Acima de tudo, a queda d’água impressiona com seus 130m, e pode ser visualizada na região, por meio dos mirantes disponíveis no parque, em questão.

Não há dúvidas, contudo, de que existem inúmeras possibilidades de o que fazer e o que ver em Canela. Na região do Parque do Caracol, bem como na Cascata do Caracol, as atividades e vistas são experiências únicas. Além disso, é possível encontrar:

muitas trilhas ecológicas – de 100 a 1000 km;

castelinho Caracol;

observatório de quase 30m de altura;

um belo mirante que proporciona uma vista do alto;

centro ambiental;

e muitos outros.

De fato, o Parque do Caracol proporciona todas essas possibilidades de atrações, e por isso é ideal para o começo do seu dia em Canela. Se quiser fazer algo com exclusividade na região, uma boa alternativa é obter o passeio de helicóptero, sobrevoando o parque e ficando deslumbrado com toda a beleza da região.

O parque funciona diariamente, das 9h às 17h, e os ingressos podem ser encontrados com uma diversidade de opções e entretenimento para um único dia, que já vai valer a viagem toda.

De forma inegável, fazer a visita ao Observatório Ecológico é uma atividade que realmente vale a pena. Visitar o Observatório Ecológico também pode ser uma forma de complementar e aproveitar ainda mais o dia em Canela.

Conheça o Parque da Serra em Canela

Os bondinhos aéreos que estão disponíveis no Parque da Serra acabam propiciando uma vista sem igual de toda a beleza da cascavel. Eles se localizam a uma média de 500m do parque, cobrindo 60 hectares da área, gerando um encontro com a natureza de forma única.

Em razão da localização a 750m do chão, esse ponto turístico é um dos grandes atrativos da região. Com o intuito de proporcionar entretenimento, experiência única e muitas informações sobre o local, o percurso acontece em 840m de extensão, garantindo três estações diferentes da área.

A parte com maior elevação do parque de Canela é a Estação Animal, que possui trilhas de fácil acesso e autoguia, que seguem levando os turistas ao Espaço das Esculturas Falantes e ao Mirante.

Essa estrada do caracol, através de visitantes que alcançam à Estação Cascata, acabam proporcionando uma vista de frente do vale e da cascata. De fato, é um dos melhores pontos turísticos, considerando a vista belíssima encontrada na região.

Por conseguinte, um dos grandes meios de tirar proveito do caminho é usufruindo da tirolesa Eagle. que possui cadeira para um casal, e portanto, fazer a observação de tudo com muita adrenalina e deslumbre de toda a visão.

Skyglass Canela

Não poderia faltar o Skyglass de Canela, que é a plataforma de vidro. Ela teve inauguração no fim do ano de 2020. Esse ponto turístico consiste em uma plataforma feita em vidro e em aço, medindo 70cm de comprimento e 35m de extensão sobre o penhasco. Trata-se de um mirante, capaz de tornar tudo minúsculo enxergando lá de cima.

Além disso, o desnível do atrativo paira sobre o Rio Caí, de 360m de altura. Então, ainda que você esteja viajando pelo Brasil inteiro, não conseguirá encontrar um ponto turístico feito dessa forma.

A partir de um mirante do vale, as experiências turísticas acabam ganhando ainda mais emoção e adrenalina.

Ainda que haja o deslocamento de carro até o Skyglass, depois de entrar na plataforma, é possível apreciar o mirante fazendo caminhadas pelo vidro ou, ainda, andando pela lateral da parte de baixo o monotrilho Abusado, que possui 10 cadeiras em suspensão.

Quem visita Canela, parte, geralmente, da região central, já tirando muito proveito de todas as imagens, bem como conhecendo o memorial que tem dedicação ao ferro de passar roupas. Este “museu” é capaz de reunir mais de 300 fragmentos, que apresentam a evolução do utensílio ao decorrer dos anos.

Alpen Park

Para finalizar 1 dia em Canela, e ainda existir bastante energia, há a possibilidade de seguir até o Alpen Park e aproveitar uma gama de brinquedos disponíveis para a alegria da família toda.

E os apreciadores de vinho, ainda podem encontrar nas proximidades a vinícola Jolimont, em que encontrará vinhos, queijos, sucos, espumantes e outras delícias artesanais que vão fazer você se apaixonar ainda mais pelo lugar.

Aproveite Canela e expanda suas histórias!

Viajar permite que você saia do seu padrão de vida. Você se aventura em novas oportunidades e experiências intensas em razão de cada indivíduo que cruza seu caminho. Esses encontros em muitos lugares do mundo e do seu próprio país abrem você para uma ampliação de seus campos de visão.

Nesse momento, você nunca mais vai duvidar que viajar é tão importante na vida! Viajar é experimentar o melhor da vida! E com a Tour Fácil você tem acesso aos melhores passeios, tornando sua estadia em Canela ainda mais memorável!

