Roteiro de viagem para a Suíça: saiba mais.

Antes de procurar por pacotes de viagens promocionais, é fundamental montar um roteiro completo para que os principais pontos turísticos sejam conhecidos e a viagem realmente seja inesquecível.

Se está pensando em viajar para a Suíça, confira esse roteiro que montamos e as principais dicas para economizar muito!

Dia 1: Conheça os principais pontos turísticos do centro de Zurique

Os principais pontos turísticos da Suíça estão localizados no centro histórico de Zurique e eles podem ser visitados em 1 único dia. Por isso, recomendamos que o primeiro dia seja dedicado a realizar os seguintes passeios:

Bahnhofstrasse;

Rua Augustinergasse;

Rua Glockengasse;

Rua Rennweg;

Lindenhof;

Igreja St.Peter;

Praça Bürkliplatz;

Lago de Zurique;

Igreja Fraumünster;

Praça Sechseläutenplatz;

Praça Paradeplatz;

Igreja Grossmünster;

Rua Niederdorfstrasse.

Se sobrar um tempo, aproveite e faça o tour no Museu do Chocolate da Lindt.

Dia 2: Faça um bate e volta para Lucerne

Tire o segundo dia para conhecer uma das mais belas e charmosas cidades da Suíça, Lucerne. Neste bate e volta, você precisa conhecer os seguintes locais:

Igreja Jesuíta;

Torre e Praça da Prefeitura;

Torres medievais e Muralha Musegg;

Monumento do Leão;

Igreja Hofkirche St.Leogar.

Dia 3: Conheça a capital da Suíça, Berna

Você pode optar por dormir em Lucerne e no dia seguinte realizar uma viagem para Berna, a capital do país. Neste passeio você conhecerá edifícios históricos, torres medievais, fontes famosas e o famoso Rio Aaare.

Dia 4: Conheça Chur e retorne para Zurique

No quarto dia você conhecerá Chur e o famoso Lago Caumasee, poderá explorar essa antiga cidade andando e retornar para Zurique no final do dia.

Como economizar em uma viagem para a Suíça?

Com seu roteiro em mãos é fundamental saber como economizar nesta viagem. Primeiramente, procure suas CVC passagens com antecedência e utilize sites com o Skyscanner passagens para comparar os preços oferecidos pelas companhias aéreas.

Quando chegar na Suíça prefira andar de transporte público, além de mais simples, será mais barato do que a locação de carros. Outra dica é se hospedar em hostels, eles são mais baratos que os hóteis e costumam ter promoções em seus bares.