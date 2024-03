Praia de Ipanema, no Rio, é eleita a 2ª melhor do mundo

ANDRÉ ARAM

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi eleita a segunda melhor do mundo pelo guia de viagens Lonely Planet. A publicação lançará em breve um livro onde lista cem praias incríveis mundo afora, mas de antemão já antecipou a posição do balneário carioca no ranking. Em primeiro lugar aparece a australiana The Pass, em Byron Bay.

Menos popular que a vizinha Copacabana, Ipanema tem opções para todos os bolsos e gêneros, sendo um dos bairros mais gay friendly do Rio. A área nobre conta com fartas atrações como bares, lojas, teatros e festas, além de quiosques.

Ao longo de quase três quilômetros, os postos 8, 9 e 10 atraem um público eclético, com atividades e opções diversas. Para a comunidade LGBTQIA+, os postos 8 e 9, com suas bandeiras coloridas, indicam ser o local mais alegre da praia, na altura da rua Farme de Amoedo.

O bar Silêncio, colado à praça General Osório, conta com uma agenda variada entre DJs e drag queens. Apesar da elitização que Ipanema carrega, a praia será sempre um dos espaços mais democráticos, atraindo diferentes tribos urbanas.

VEJA A SEGUIR OS DESTAQUES DE IPANEMA

POSTO 8

No calçadão, turistas e locais se misturam em uma pluralidade de idiomas, idades e gêneros. Entre o posto 8 e 9, o metro quadrado na areia pode ser disputado, mesmo durante a semana, com cadeiras e guarda-sóis alugados a R$ 10 e R$ 15, respectivamente.

Contudo, segundo um barraqueiro, os preços podem variar se for fim de semana ou alta temporada, assim como o tamanho do guarda-sol, cujo aluguel pode chegar a R$ 50. Mas se o dia estiver fraco, é possível negociar ambos os itens pela metade do valor.

Ao longo do calçadão é comum a presença de ambulantes vendendo produtos variados, como cangas (entre R$ 50 e R$ 70), açaí, bijuterias, artesanato e outros itens. Alguns podem ser insistentes na abordagem, mas nada exagerado. Nas barracas numeradas fixadas na areia, bandeiras de países, times de futebol e do arco-íris sinalizam que ali é o melhor lugar.

Na esquina da praia com a Farme de Amoedo, o bar Belmonte oferece preços mas em conta e uma atmosfera arejada (a cada oito segundos, um suave spray de água jorra de canos no teto). Mas o ambiente mais interessante (e concorrido) é o rooftop, com uma vista incrível para o mar.

POSTO 9

Na cidade onde ar-condicionado não é luxo, mas necessidade, é preciso ser proteger do sol escaldante. Alguns quisoques são simples, outros mais sofisticados, mas ideais para beber caipirinha entre R$ 20 e R$ 30 (conforme o tipo de cachaça) e cervejas a R$ 10. Água de coco, segundo um ambulante, é tabelada (R$ 10), ao contrário de outras bebidas.

No posto 9 ainda é possível encontrar escolas de futevôlei e até uma academia ao ar livre, gratuita. Para usá-la, basta baixar um app de uma bebida láctea, preencher um cadastro, uma ficha médica e agendar o dia. O espaço só funciona durante o verão.

POSTO 10

Por toda a extensão dos três postos, os atrativos podem se diferenciar ou mesmo atrair diferentes públicos. Com menos ambulantes e quiosques, o posto 10 não tem a efervescência jovial do 8 e 9. Também não tem a mesma oferta de serviços, mas ainda assim vale o passeio. A prática de exercícios nessa área é bastante comum, com escolinhas de esportes e quiosques mais simples.

Ponto alto: todos os postos de salvamento dispõem de sanitário (R$ 3,50), ducha externa (R$ 2,20), ducha interna (R$ 6,10), toalha e sabonete (R$ 8) e armários (R$ 8).

Ponto baixo: Alguns quiosques não exibiam uma tabela de preços.

POR DENTRO DE IPANEMA

As inúmeras opções gastronômicas e de lazer não se restringem à área beira-mar, pelo contrário. Em uma breve caminhada pelo bairro, é possível encontrar alternativas interessantes e pertinho da praia.

Aos domingos na praça General Osório (posto 8) ocorre a famosa feira hippie de Ipanema, com artesanato sortido que inclui vestuário, decoração etc -mas não espere bons preços.

Ao redor da praça, existe uma boa variedade de bares, lanchonetes e restaurantes como o Frontera (a partir de R$ 54,90 o bufê liberado), além de outros com refeições a partir de R$ 39,90.

Mas se a ideia é se divertir a noite, o Galeria Café há anos oferece festas alternativas, boa música, exposições e uma vibe LGBTQ+ onde todos são bem-vindos.

A poucos metros dali, quase na orla, a sauna gay Rio G Spa possibilita relaxar e paquerar, com um público mescla estrangeiros e locais. No circuito de arte, o pequeno Teatro Candido Mendes sempre conta com peças interessantes a preços convidativos

Falando de vestuário, a loja Casa 5 Concept atende a ambos os gêneros abusando das cores, enquanto a Hermes Inocencio é apenas de moda masculina alternativa e com muitos tons vibrantes, ou seja, a cara do bairro.