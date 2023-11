Latam vai transportar 1,1 milhão de passageiros no Distrito Federal durante alta temporada 2023-2024

Companhia programou um total de mais de 8,4 mil voos domésticos e internacionais com origem ou destino no aeroporto de Brasília durante os meses de dezembro e janeiro de 2024

A Latam programou 532 voos extras com origem ou destino no aeroporto de Brasília entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, na comparação com a operação regular dos meses de outubro e novembro deste ano. A previsão é transportar 1,1 milhão de passageiros em mais de 8,4 mil pousos e decolagens da companhia com origem ou destino no Distrito Federal durante o período das férias de fim de ano.

Na alta temporada 2023-2024, a Latam vai operar voos diretos entre Brasília e outros 34 aeroportos: São Paulo/Congonhas (72 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (41 voos semanais em dezembro), Rio de Janeiro/Galeão (11 voos semanais em dezembro e 55 voos semanais em janeiro), São Paulo/Guarulhos (41 voos semanais), Fortaleza (21 voos semanais), Porto Alegre (18 voos semanais), Confins (18 voos semanais), Salvador (17 voos semanais), Manaus (14 voos semanais), Recife (14 voos semanais), Teresina (14 voos semanais), Goiânia (14 voos semanais), Campo Grande (14 voos semanais), Curitiba (12 voos semanais), Maceió (11 voos semanais), Boa Vista (11 voos semanais), Cuiabá (10 voos semanais), Belém (10 voos semanais), João Pessoa (10 voos semanais), Rio Branco (10 voos semanais), Natal (9 voos semanais), Sinop (3 voos semanais), Porto Velho (1 voo diário), Florianópolis (1 voo diário), Aracaju (1 voo diário), Porto Seguro (1 voo diário), Imperatriz (1 voo diário), Marabá (1 voo diário), Macapá (1 voo diário), São Luís (1 voo diário), Santarém (1 voo diário), Vitória (1 voo diário), Palmas (1 voo diário) e Lima (1 voo diário).

No total, a Latam programou 3 mil voos extras para a alta temporada de fim de ano em toda a sua operação aérea no Brasil.