Dicas para conhecer Madrid além do óbvio

Comprou uma passagem para Madrid, mas não sabe o que visitar? Saiba que a cidade vai muito além do estádio Bernabéu e dos famosos museus de arte. Se você gosta de sair do tradicional, veja agora algumas curiosidades e dicas da capital espanhola.

1. Serviço público de bicicletas elétricas

Madrid é a primeira capital europeia a contar com um serviço público de bicicletas elétricas chamadas BiciMad. São 123 estações distribuídas por cinco distritos da capital: Centro (inteiro) e parte de Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca e Chamberi. Há uma estação a cada 300 metros e todas funcionam 24 horas, sete dias por semana, todos os dias do ano. O uso não é gratuito, visto que o objetivo não é que os pedestres troquem as caminhadas pelo uso da bicicleta e sim, que os usuários de carros, ônibus ou metrô façam essa substituição. O valor varia conforme o tempo utilizado. Após devolver a bicicleta na estação, o usuário deve esperar 15 minutos antes de uma nova retirada ou será contado o tempo total.

2. Primeiro semáforo de trânsito da Europa

O primeiro semáforo de trânsito da Europa foi instalado em Madrid, em 1926, na esquina da rua Alcalá com a avenida Gran Vía. Ele era operado manualmente e tinha apenas duas cores: vermelho e verde. A avenida Gran Vía é um ponto turístico famoso da cidade pelos seus prédios e importante conexão entre os bairros.

3. Restaurante mais antigo do mundo

Além da maravilhosa gastronomia espanhola, Madrid abriga o restaurante mais antigo do mundo, conforme o Guiness Book. Sobrino de Botín, fundado em 1725, fica na Calle Cuchilleros e é visitado anualmente não somente pelo seu título, mas também pela gastronomia tradicional premiada.

4. Templo egípcio dentro da cidade

Conhecer um pouco da cultura egípcia visitando a Espanha? Em Madrid isso é possível. O Templo de Debod foi um presente do Egito à Espanha pela sua cooperação no salvamento dos templos de Núbia. Aberto a visitação, o templo fica ao lado do Parque del Oeste e pode ter o ingresso comprado pela internet.

5. Primeiro arranha-céu da Europa

O Edifício Telefônica foi construído entre os anos de 1926 e 1929, tendo como inspiração os prédios de Nova York. Foi considerado o primeiro arranha-céu e o edifício mais alto da Europa na época. Durante a Guerra Civil Espanhola, o Edifício Telefônica foi centro de comunicação e um abrigo antiaéreo. Hoje em dia, o espaço abriga um centro cultural que conta com diversas exposições e pode ser visitado gratuitamente.

6. Ver um pedaço do Muro de Berlim

O Parque Berlim conta com belas fontes ornamentais e é perfeito para um passeio. O seu nome se deve à proximidade com a Escola Alemã e pela visita a Madrid em 1966 do então presidente da Câmara de Berlim, Willy. Os alemães residentes em Madrid financiaram um monólito em homenagem à sua cidade, que foi colocado no parque e ali permanece até hoje, embora a placa de cerâmica não seja a original. Além disso, o local abriga, desde novembro de 1990, restos do Muro de Berlim. Há também no parque um monumento ao compositor alemão Ludwig von Beethoven, cujo busto está localizado sobre uma escultura de um piano de granito de Quintana de la Serena e um urso que representa a cidade de Berlim, bem como um pequeno auditório.

7. Nada de beber na rua

Em Madrid é proibido consumir bebidas alcoólicas nas ruas, parques e praças. O ‘’bolellón’’, como se chama essa reunião de amigos para beber nas ruas, pode render uma multa de até € 600. Por isso, fique atento para não ser pego de surpresa.

8. Bairro de Las Letras

O nome sugestivo não é à toa. Este bairro foi local onde muitos escritores famosos viveram, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo e Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote. Muitos visitam o bairro em busca do Triângulo de Ouro da Arte, nome dado ao conjunto dos três museus mais importantes de Madrid: Museu do Prado, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia e o Museu Thyssen-Bornemisza. Contudo, há muito mais para se ver. Muitos versos célebres da literatura espanhola podem ser vistos nas paredes e no chão. Por isso, ao andar pelo Bairro de Las Letras, observe bem o seu redor.

Gostou? Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades de passeios em Madrid. A cidade é rica em cultura e especial. Não deixe de aproveitar ao máximo a sua viagem e conhecer a capital espanhola de um jeito único.