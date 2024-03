Descobrindo os encantos do Maranhão

O estado do Maranhão é um verdadeiro tesouro escondido no Nordeste brasileiro, com sua mistura deslumbrante de riquezas naturais e culturais. Se você está buscando uma experiência que combine história, cultura, gastronomia riquíssima e natureza de tirar o fôlego, você precisa conhecer esse estado.

Sem dúvida nenhuma os dois destinos mais famosos do Maranhão são: sua capital, São Luís, e a região dos Lençóis Maranhenses (que pode ser explorada e visitada por algumas cidades do seu entorno).

Para fornecer mais informações sobre esses destinos e trazer dicas de viagens exclusivas para nossos leitores, convidamos os especialistas em viagens e milhas aéreas, Madson Sousa e Andressa Goltzman, criadores do site Todo Dia Milhas e do curso sobre milhas aéreas e viagens com o mesmo nome Todo Dia Milhas, que possuem ampla experiência nesses roteiros e que já viajaram para 14 destinos diferentes só em 2022 e agora em 2024 já estão com passagens emitidas para Europa, e farão algumas viagens dentro do Brasil.

Confira a seguir um roteiro de 5 dias entre São Luís e os Lençóis Maranhenses, e descubra também como economizar nessa viagem utilizando o maior aplicativo de benefícios 2 x 1 do Brasil, o Prime Gourmet.

Dias 1-2: São Luís

Dia 1: Explorando São Luís

Comece sua aventura no Maranhão pela capital, São Luís, uma cidade Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO desde 1997, famosa por seu impressionante centro histórico de azulejos portugueses coloridos. Dedique o primeiro dia para mergulhar na história dessa encantadora cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manhã: Inicie pelo Centro Histórico, onde você pode admirar a arquitetura colonial preservada, com uma caminhada guiada que revela a história por trás dos azulejos e das mansões. A Praça Benedito Leite é um ótimo ponto de partida.

No Prime Gourmet você tem o City Tour com um guia autorizado que te pega no hotel e te levará pelos principais pontos turísticos.

O passeio finaliza com eles te levando de volta para o hotel, mas você tem a opção de continuar pelo centro (o que eu indico porque ainda tem bastante coisa para fazer).

Tarde: Almoce no Flor de Vinagreira, um dos tradicionais restaurantes do centro e um local para provar algo único: O chopp com a flor da vinagreira (é bem diferente e gostoso). Também prove das nossas comidas típicas como o pastel de banana com carne de sol e nosso famoso arroz de cuxá (que é feito com a folha da vinagreira e camarão seco).

Após o almoço visite o Museu de Arte Sacra que fica ao lado da Catedral da Sé. Visite também o Mirante da cidade que fica atrás da igreja e de lá você terá uma vista 360 graus do centro histórico. É gratuito, porém você precisa agendar.

Ande cerca de uns 100m e estará na Praça João Lisboa e poderá conhecer a Igreja do Carmo e o Teatro Arthur Azevedo, que é o 2o teatro mais antigo do Brasil e um dos mais belos (às quartas não há necessidade de agendamento e você pode visitar das 14 às 18h).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Noite: Desfrute da vida noturna na Avenida Litorânea, com seus bares e restaurantes que oferecem o melhor da culinária local, incluindo o famoso arroz de cuxá. Sugiro o restaurante Casa da Peixada que também está no Prime Gourmet.

Dia 2: Explorando São Luís

Manhã: Aproveite uma praia pela manhã ou alugue uma bike para passear pela orla de São Luís. Indico você reservar com a Lito Bike, que está no Prime Gourmet. Você paga o aluguel de uma bike e ganha o aluguel da outra totalmente gratuito (precisa agendar).

Tarde: Na hora do almoço, aproveite para conhecer um tradicional restaurante de São Luís: MEU MARÁ. Esse é um restaurante maravilhoso com comidas típicas deliciosas, e o que é melhor: também faz parte do Prime Gourmet.

Após o almoço você pode fazer um passeio de Catamarã com a Roteiro Tour (parceiro no Prime Gourmet). Atenção, o passeio depende da Maré, então já entre em contato com eles com antecedência para ver disponibilidade e horário.

Antes ou depois do passeio vale a pena parar no Café do Forte que fica dentro do forte de Santo Antônio da Barra e é o ponto de referência para o encontro dos passageiros antes do passeio e bem próximo ao ponto de entrada no barco. A cafeteria também está no Prime.

Se não houver passeio neste dia você pode voltar para o Centro Histórico e conhecer várias atrações com entrada gratuita: o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, o Museu de Artes visuais, o Convento das Mercês, o Museu da Gastronomia, o Museu do Reggae, o Museu do tambor de Crioula ou o Centro Cultural da Vale.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Noite: À noite você pode jantar no Sales Bistrô, um bistrô de muito bom gosto e comida muito boa! Além de comer bem, você vai poder tirar fotos lindíssimas porque o local é totalmente “instagramável”. Esse estabelecimento também está no Prime Gourmet e você encontrará tanto opções de brunch, como de pratos principais.

Dias 3-5: Lençóis Maranhenses

Depois de explorar São Luís, parta para uma experiência única nos Lençóis Maranhenses, um parque nacional conhecido por suas vastas dunas de areia branca e lagoas de água doce cristalina.

Você pode acessar os Lençóis Maranhenses a partir da cidade de Santo Amaro (menos estrutura para turistas) ou a partir de Barreirinhas (com mais estrutura, mas que fica 50 km mais distante).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, veja a melhor opção para o seu caso considerando entre outros temas: a comodidade das hospedagens, orçamento, quantidade de pessoas…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 3: Viagem

Manhã: Utilizando um roteiro para Barreirinhas, a viagem de carro, saindo de São Luís, irá durar cerca de 4 horas.

Tarde: Se você chegar na hora do almoço e estiver querendo economizar e comer bastante, nossa sugestão é ir à Churrascaria do Marcony, onde você paga um valor único de R$25,00 e você se serve da forma como quiser. Aproveite que esse restaurante também está no Prime Gourmet.

Após o almoço, reserve este dia para fazer stand up paddle no Rio Preguiças.

Noite: Faça um passeio super diferente e pouco divulgado: a observação noturna das estrelas. Neste passeio você vai de barco para o meio do rio, longe de todas as luzes e consegue observar o céu como ele realmente é. É indescritível esse momento de ver todas as estrelas!

Ambos os passeios podem ser realizados com a empresa Espírito Aventura que também faz parte da parceria do Prime Gourmet (você utiliza um ingresso e o seu acompanhante vai de graça).

Dia 4: Lagoas

Manhã e tarde: Contrate um passeio de 4×4, que levará você pelas dunas até as lagoas mais impressionantes, como a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita. Reserve o dia inteiro para este passeio, pois as paisagens são de tirar o fôlego e você não vai querer perder um minuto sequer.

Noite: Jante no Dunas Burguer, uma lanchonete familiar que tem um atendimento maravilhoso e um hambúrguer delicioso. Eles também estão no Prime Gourmet.

Dia 5: Explore Barreirinhas

Manhã e tarde: Uma boa opção é o passeio pelo Rio Preguiças, que leva até o farol de Mandacaru, de onde se tem uma vista panorâmica incrível da região, e depois continua até a vila de Caburé, com sua praia tranquila.

Esse passeio inicia pela manhã e finaliza por volta das 15h. Retorne para a pousada para descansar no quarto, na piscina ou no Rio Preguiças.

Noite: Jante no Churrasquinho da Cidade, um hambúrguer ou um churrasquinho (as duas ofertas estão no Prime Gourmet), e depois passeie pela orla de Barreirinhas para ver todo o movimento dos barzinhos a noite.

Dicas Finais

Como dica final Madson e Andressa ressaltam que a melhor época para visitar esses destinos é entre maio e setembro, após a temporada de chuvas, quando as lagoas nos Lençóis Maranhenses estão cheias e mais bonitas. Mas mesmo que você não possa visitar nessa época, é uma viagem que vale a pena pois a beleza do lugar é única e existem diversos outros passeios para fazer.

E se você se interessou pelas dicas e pelo roteiro criado pelos especialistas, e gostaria de saber mais sobre o tema, além de aprender sobre como economizar em viagens e acumular milhas aéreas, não deixe de acompanhar Madson e Andressa nas suas redes sociais no Instagram: Madsonx e Viagemcomandressa.