Cancún: Descubra o Paraíso Mexicano e Planeje sua Próxima Viagem

Cancún, no México, é um destino turístico conhecido por suas praias paradisíacas, águas cristalinas e uma infinidade de atividades emocionantes. Além disso, é sem dúvida nenhuma, um dos destinos mais sonhados e desejados pelos brasileiros.

Por isso, convidamos as irmãs Mariza e Karina Cordovil, especialistas em viagens e criadoras do blog Tem que ir, que estiveram recentemente em Cancún, para dividir com nossos leitores as melhores dicas e informações para quem pretende visitar esse paraíso.

Se você já está planejando a sua próxima viagem para Cancún ou pretende algum dia visitar esse destino, confira a seguir como aproveitar ao máximo sua estadia por lá.

Cancún: O Paraíso Mexicano

Primeiro é importante esclarecermos uma dúvida muito comum das pessoas que é: “Onde fica Cancún?”.

Bem, se você também tem essa dúvida, então saiba que Cancún é uma ilha que fica localizada ao noroeste da Península de Yucatán, estado de Quintano Roo, no México, cercada pelos mares do caribe.

A cidade possui uma localização privilegiada com praias deslumbrantes e um clima tropical. Por isso, é um dos destinos mais famosos e interessantes do México, perfeito para férias, descanso em família ou curtição com os amigos.

Como chegar?

O acesso mais comum a Cancún é realizado através do Aeroporto Internacional de Cancún, que recebe voos diariamente de várias partes do mundo.

Saindo do Brasil, infelizmente não há voos direto para Cancún, sendo necessário assim realizar alguma conexão.

Por isso, pesquise bastante e confira a melhor opção disponível.

Onde Ficar?

Cancún oferece uma variedade de opções de localização de hospedagens, bem como de estrutura.

É possível encontrar desde resorts luxuosos all-inclusive até acomodações mais acessíveis, garantindo que haja algo para todos os orçamentos e preferências.

De acordo com Mariza e Karina, a melhor localização para se hospedar em Cancún é na Zona Hoteleira, uma área que concentra inúmeros resorts, shoppings, restaurantes e baladas ao longo da Av. Boulevard Kukulcan. No entanto, existe também a possibilidade de ficar em lugares próximos como Playa del Carmen, Tulum e Riviera Maya.

Para quem tem interesse em mais detalhes sobre as opções de hospedagem e os prós e contras de cada local, as irmãs elaboraram e disponibilizaram um conteúdo completo sobre onde ficar em Cancún no blog delas.

Não deixe de conferir todas as informações lá.

Quando Ir?

É importante mencionar que Cancún está localizada em uma região propensa a furacões, que ocorrem durante a temporada de furacões do Atlântico, de junho a novembro.

Por isso, a melhor época para visitar Cancun é durante a temporada de clima seco e temperaturas mais amenas, que ocorre de dezembro a maio. Durante esses meses, Cancun experimenta dias ensolarados e menos chuvas, tornando-se ideal para desfrutar das belas praias e atividades ao ar livre.

Porém, é justamente nesses meses que ocorre a alta temporada, que vai de dezembro a março. Nesse período, as tarifas de hospedagem e os preços em geral tendem a ser mais altos, e as praias e atrações podem estar mais movimentadas também.

Quantos Dias Ficar?

A quantidade ideal de dias a serem passados em Cancún depende das preferências individuais de cada um, do orçamento e do tempo disponível.

No entanto, recomenda-se passar pelo menos de 7 a 10 dias inteiros para aproveitar bem o destino.

O Que Fazer?

De acordo com as convidadas, Cancún possui inúmeras atrações e passeios, mas os principais e mais indicados de conhecer são os a seguir:

Praias de Cancún: As praias de Cancún são mundialmente conhecidas por sua beleza deslumbrante. Passe o dia relaxando em uma espreguiçadeira, nadando nas águas cristalinas ou praticando esportes aquáticos.

Chichén Itzá: Faça uma viagem no tempo e explore as impressionantes ruínas de Chichén Itzá, uma das Sete Maravilhas do Mundo e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Descubra a antiga capital maia e maravilhe-se com a pirâmide de Kukulcán.

Isla Mujeres: A apenas 30 minutos de ferry de Cancún, Isla Mujeres é uma ilha paradisíaca que vale a pena explorar.

Playa del Carmen: A apenas 70 km ao sul de Cancún, Playa del Carmen é uma cidade costeira com uma atmosfera vibrante. Explore a famosa Quinta Avenida, repleta de lojas, restaurantes e vida noturna animada. Aproveite para relaxar em suas praias deslumbrantes ou fazer compras nas boutiques locais.

Cenotes: Os cenotes são piscinas naturais de água doce que se formam em cavernas subterrâneas. Esses lugares mágicos oferecem a oportunidade de nadar, mergulhar e explorar um mundo subterrâneo fascinante.

Sítio Arqueológico de Tulum: Visite as ruínas de Tulum, uma antiga cidade maia situada em um penhasco com vista para o mar.

Coco Bongo: Experimente a animada vida noturna de Cancún em Coco Bongo, uma famosa casa noturna que oferece espetáculos ao vivo, danças e performances acrobáticas. Dance a noite toda e aproveite a energia contagiante deste local icônico.

Dicas Finais

Se você se interessou por Cancún e gostaria de saber mais sobre esse destino surpreendente, não deixe de conferir todas as dicas de viagem sobre Cancún das irmãs viajantes.

Nesse material elas contam tudo sobre a viagem delas ao Caribe Mexicano e explicam em detalhes tudo o que é necessário você saber para visitar esse paraíso natural.

Aproveite e boa viagem!