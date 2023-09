Brasília sediará a Abav Expo 2024, maior feira de turismo do Brasil

Conquista é fruto do trabalho da Secretaria de Turismo do DF, em parceria com a Abav-DF e apoio de entidades de turismo da capital

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) anunciou, ontem (28), Brasília como sede da sua próxima edição da Abav Expo. A maior feira de turismo do Brasil acontecerá na capital federal entre os dias 25 a 27 de setembro de 2024. O anúncio foi feito pela presidente da Abav Nacional, Magda Nassar, em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

Sediar a Abav Expo é um trabalho da Secretaria de Turismo do DF, em parceria com a Abav-DF, e o apoio constante de entidades do setor da capital. “Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto, que tem o total apoio do nosso governador Ibaneis Rocha, da vice-governadora, Celina Leão, e das entidades turísticas do DF, que não mediram esforços para que esse resultado fosse alcançado. Faremos a melhor Abav Expo”, comemora o Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Sobre a Abav Expo

A Abav Expo é a maior feira de turismo do Brasil que reúne os principais players do turismo e promove a conexão com o principal canal de distribuição do setor no Brasil: os agentes de viagens. O objetivo é proporcionar para todos os participantes uma ótima oportunidade de networking, trade de negócios, contato direto com agentes de viagens e grandes empresas da área. O público presente na feira pode garantir ótimas possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e a vitrine para lançamentos e novidades.