5 destinos diferentes para aprimorar o inglês e mergulhar em uma nova cultura

POST PATROCINADO

84% dos intercambistas que realizaram a experiência foram para o aperfeiçoamento do inglês, segundo pesquisa Selo Belta

A importância do inglês no cenário profissional é incontestável, e os benefícios ao dominar essa língua vão muito além da simples comunicação. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Catho em 2022, profissionais que possuem fluência no inglês podem desfrutar de um aumento salarial significativo, chegando a até 170% a mais em comparação com aqueles que não têm proficiência no idioma.

Essa disparidade salarial reflete a crescente demanda por profissionais bilíngues em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado. O inglês, como língua franca nos negócios e na comunicação internacional, tornou-se um requisito essencial em diversas áreas profissionais. Empresas valorizam colaboradores capazes de se comunicar eficientemente no idioma, abrindo portas para oportunidades de contratos, parcerias internacionais e colaborações globais.

“Para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades no inglês, uma opção enriquecedora é o aprendizado por imersão em um país de língua estrangeira, proporcionando uma experiência intensiva, permitindo que os indivíduos vivenciem a língua em seu contexto natural, acelerando o aprendizado e a compreensão cultural. Além disso, o contato diário com nativos oferece uma oportunidade única de aprimorar a pronúncia e a fluência”, aborda Alexandre Argenta, presidente da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio).

A pesquisa Selo Belta 2023 evidencia a busca pelo inglês; 84% dos intercambistas que realizaram a experiência foram para o aperfeiçoamento do idioma.

Pensando nisso, Alexandre Argenta, presidente da Belta, separou 5 destinos diferentes para aprimorar o idioma e mergulhar em uma cultura distinta da brasileira:

1. Chipre: com uma localização estratégica entre a Europa, Ásia e África, o país chama a atenção dos estudantes que desejam explorar diferentes regiões durante o período de intercâmbio, além de ter um clima similar ao brasileiro, com verões quentes e invernos amenos. Chipre tem uma história rica e uma cultura única, influenciada por diversas civilizações ao longo dos séculos. Os estudantes ainda têm a oportunidade de explorar sítios arqueológicos, castelos, vinícolas e locais históricos enquanto vivem no país.

2. África do Sul: cada vez mais popular para aqueles que buscam aprimorar o inglês em um ambiente culturalmente diversificado, a África do Sul desponta com a oportunidade de interagir com diferentes etnias e línguas locais, principalmente para aqueles que vão com programas de até 90 dias, pois não é necessário visto. Entretanto, mesmo com essa isenção, é imprescindível que o passaporte esteja em dia e com pelo menos duas páginas em branco, além do certificado internacional de vacina contra febre amarela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Emirados Árabes Unidos: com foco especialmente em Dubai, a região emerge como destino cosmopolita e dinâmico. Além da oportunidade de aprimorar o inglês, os estudantes podem explorar um ambiente de rápido crescimento econômico, oferecendo possibilidades profissionais diversas. Para estudos de curta duração (até 3 meses), o visto de turista já é o suficiente para a permanência no país, podendo ser utilizado dentro de 1 ano após a emissão.

4. Malta: o arquipélago no Mar Mediterrâneo é um destino cativante e perfeito para os estudantes desfrutarem de uma imersão linguística completa. O custo de vida em Malta, embora membro da União Europeia, é considerado mais acessível em comparação com muitos países do bloco. Os preços de moradia, alimentação e transporte tendem a ser moderados, tornando Malta uma opção atrativa para estudantes.

5. País de Gales: apesar de fazer parte do Reino Unido, o País de Gales foge da tão famosa Inglaterra, sendo uma pérola cultural e histórica. Além de aprimorar o inglês, os estudantes têm a oportunidade do contato com o galês, segunda língua oficial do país, e de explorar uma rica herança cultural, como os famosos castelos.