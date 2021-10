O que é obesidade?

A obesidade tem diversas causas e isso exige um tratamento diferente e especial, contando com médicos, psicólogos e nutricionistas

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), doenças são todas as condições que geram alguma alteração na função, estrutura ou comportamento no organismo e leva um indivíduo a passar por um desconforto ou sofrimento.

A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo, e ela pode ser provocada por vários motivos. A falta de exercícios ou a má alimentação não são os únicos causadores do problema, mas também fatores genéticos, hormonais, metabólicos e psicológicos.

Esses fatores interferem no equilíbrio de energia do seu corpo, ou seja, a quantidade de calorias que você ingere versus a energia que o corpo consome ao longo do dia. Se gastamos menos do que ingerimos, as calorias que não usamos ficarão armazenadas em forma de gordura corporal que pode, a longo prazo, levar ao sobrepeso e à obesidade.

A obesidade pode ser endógena, que é causado por questões genéticas. Pode ser endócrina, por causa de alterações hormonais ou pelo uso de medicamentos, ou exógena, que é quando o excesso de gordura é resultado de um estilo de vida sedentário e com má alimentação.

A obesidade pode ser considerada leve, moderada ou grave, conforme o Índice de Massa Corporal (IMC) da pessoa. Quando a gordura excede o nível aceitável, pode danificar os órgãos e afetar o funcionamento. A obesidade também cria um processo inflamatório no organismo que prejudica a circulação e compromete toda a entrega de nutrientes e oxigênio às suas células.

A mudança de estilo de vida passa por diversas etapas. A primeira delas é o paciente ter o desejo de emagrecer. Também é preciso estar preparado psicologicamente e emocionalmente para começar e estar disposto a enfrentar as mudanças que virão.