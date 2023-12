Quer começar 2024 namorando? Confira dicas de especialista

Se quer fazer as pazes com o cupido no próximo ano, confira os conselhos do Médium especialista em relacionamentos Henri Fesa

Conquistar um mozão está na sua lista de desejos para 2024? Saiba que se sentir preparada e autoconfiante é uma das coisas mais importantes para entrar em um relacionamento saudável. Existe um sentimento especial para cada coração, alguns perceberão que a autoestima possui um poder de atração irresistível, ao passo que outras pessoas darão preferência à ligação mental para se conectar com alguém. Use seus pontos fortes a seu favor. "Conhecer alguém é uma etapa muito mágica na vida de qualquer pessoa. Volta o frio na barriga, o sorriso bobo, mas uma coisa que ninguém percebe é que a maneira como nos apresentamos diz muito sobre como queremos ser vistos pelas outras pessoas, por isso é muito importante se apresentar já considerando aspectos inegociáveis pra você em uma relação. Isso vai fazer com que a pessoa conheça melhor você e, se tudo der certo, um amor mais harmônico e respeitoso" Henri Fesa, Médium especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa. Outro ponto é que, ao investir em seu crescimento pessoal, você está construindo a base para um amor autêntico e duradouro. Mantenha-se aberto, seja paciente e celebre cada passo dado. O amor verdadeiro aguarda aqueles que estão dispostos a construir conexões significativas. "Confie no processo e no poder transformador que cada experiência traz", finaliza Henri. Pensando nisso, Henri Fesa, da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa, dá 5 dicas para quem quer começar 2024 namorando: 1. Cultive a autoestima: Dedique tempo para reconhecer e valorizar suas qualidades, construindo uma base emocional sólida antes de buscar um relacionamento; 2. Esteja conectado consigo: Valorize a profundidade nas interações, buscando interesses comuns e companhias que estejam alinhadas com o que você busca, seus propósitos, crenças. Na Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa, muitas pessoas buscam a Abertura de Caminhos Amorosos para criar vibrações positivas no amor; 3. Pratique a empatia: Coloque-se no lugar do outro, compreendendo suas perspectivas e sentimentos, promovendo uma base de respeito e compreensão; 4. Demonstre sinceridade: Seja verdadeiro consigo mesmo e com os outros, cultivando uma atmosfera de confiança e sinceridade nas interações, com cuidado nos jogos de conquista; 5. Liberte-se de expectativas: Permita que as relações se desenvolvam organicamente, sem carregar expectativas rígidas ou atropelar o tempo necessário pela ansiedade, isso é o que baseia a conexão genuína.