Quer casar em 2024? Especialista dá dicas de como se planejar

Mais que um compromisso público, o casamento simboliza a união de duas pessoas que escolheram compartilhar suas vidas, emoções, desafios e sucessos. No entanto, é preciso planejamento para que o dia mais aguardado não se gere frustrações, sobretudo diante das tantas expectativas que são, naturalmente, geradas sobre a celebração. Para ajudar na preparação, muitos casais buscam ajuda até na espiritualidade para potencializar o amor, os sentimentos positivos e, em paralelo, bloquear possíveis baixas vibrações.

“Casar é uma maravilha, uma explosão de sentimentos alegres, de amor e esperança. No entanto, é preciso se planejar e cuidar da energia antes e depois do casamento. Tem muitos detalhes a serem resolvidos e deixar para cima da hora pode fazer com que a experiência do matrimônio não seja proveitosa e leve. E cuidar da energia é tão importante quanto fazer a lista de convidados”, enfatiza Henri Fesa, Médium especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa.

Para ter o casamento dos sonhos, Henri Fesa dá cinco dicas de como se planejar ainda em 2023:

Defina local, data e horário

O primeiro passo é definir as informações do dia do casamento. Isso é muito importante para que o planejamento considere o exato tempo de preparação;

Faça orçamento com três ou mais empresas

Fazer orçamentos com 3 ou mais empresas é bom não só para ter noção do quanto vai gastar, como também para saber qual empresa se encaixa mais com o que está buscando, seja com o buffet, local, vestido ou o que mais queira pesquisar. Quanto antes, melhor!

Crie a lista de convidados e padrinhos

É importante considerar a capacidade de pessoas permitida no local da cerimônia. Se não quiser fazer algo mais simples, saiba que quanto mais gente, mais gastos terá. E definindo a lista com antecedência, é possível confirmar quem realmente vai comparecer e ter mais assertividade com os investimentos que precisará fazer;

Realize o casamento espiritual

Esse é um cuidado tão importante quanto qualquer outro, pois preparar a energia para a cerimônia vai fazer com que se sinta mais leve e com maior harmonia com a pessoa amada. O Casamento Espiritual da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa protege e consagra os noivos com muito amor, criando uma Blindagem Espiritual Definitiva. Após, podem dizer o tão esperado “sim” com a leveza necessária;

Proporcione tempos de qualidade com a pessoa amada

Quando já estiver tudo nos conformes, crie tempos de qualidade com a pessoa amada. Façam muitas coisas juntos, se desliguem o quanto puderem das redes sociais, se entregue para a relação. Esses momentos vão criar mais conexão e companheirismo.