Wine Influencers: Os novos players do mercado de vinhos

Ocupando cada vez mais espaço no mercado, os Wine Influencers ganham destaque e autoridade no marketing do setor

As redes sociais em geral, em especial o Instagram, têm sido uma das principais fontes de consulta sobre novidades do mercado e conhecimento sobre as diversas variedades de vinhos e espumantes. Sem dúvida é um lugar incrível para os amantes de vinhos se informarem. Entenda como os Influenciadores do mundo dos vinhos se tornaram autoridades diferenciadas em um mercado tão tradicional.

Os influenciadores digitais são, em geral, fontes confiáveis de informação, uma vez que sempre procuram saber bastante sobre o mercado ou nicho específico ao que se dedicam. Com isso, o consumidor/seguidor constrói uma relação de confiança com o influenciador e segue ativamente de seus conselhos. Digamos que você goste de um determinado estilo de roupa e siga influenciadores que postam sobre esse estilo ou roupa. Sempre que eles endossam um produto que realmente amam, você também achará isso interessante. Certo? Os influenciadores tornam-se autoridades em seus tópicos por uma razão muito específica: eles compartilham suas experiências reais.

Claro está, que isso também se aplica aos influenciadores do nicho de vinhos, conhecidos como Wine Influencers. O campo de influenciadores no tópico de alimentos e bebidas varia desde pessoas que blogam sobre batatas fritas e hambúrgueres a influenciadores especializados em restaurantes com estrelas Michelin. No que diz respeito especificamente aos influenciadores do mundo dos vinhos: Os Wine Influencers vão dos que degustam uma taça de vinho branco ao sol a sommeliers que apresentam suas descobertas recentes com requintes de detalhes.

Seja um Pinot Noir leve, um forte Valpolicella Ripasso ou um Riesling fresco e aromático: uma boa taça de vinho é como sangue para algumas pessoas, ele as mantém funcionando. O vinho existe há muito tempo, como a maioria das vinícolas. Com isso, você poderia imaginar que os esforços de marketing na indústria do vinho também são tradicionais; mas são?

Não mais! O mercado tradicional do vinho está se modificando por esses novos e inteligentes players. Eles combinam as habilidades para fazer vinhos de qualidade com as habilidades para comercializá-los com o uso inteligente da tecnologia e de novas estratégias de marketing. Já pensou em fazer uma assinatura de vinho, que tem várias garrafas entregues a você toda semana/mês? Você deve pensar nisso. Já pensou em divulgar seus vinhos favoritos no Instagram além dos outros meios de comunicação? Você deve.

Como alavancar as vendas e o alcance das marcas através desses inteligentes players; os Wine Influencers?

Digamos que você esteja lançando uma nova marca de vinho e esteja em busca de reconhecimento. Você está tentando fazer com que o vinho reconhecido pelos consumidores e seja colocado no maior número possível de supermercados, adegas e restaurantes. Uma campanha publicitária tradicional vai conseguir fazer isso? Se seu objetivo é alcançar o máximo de pessoas para ancorar sua mensagem no cérebro dos consumidores, a resposta é não!

Para alcançar esses objetivos de forma rápida e eficiente, os Wine Influencers, incluindo bloggers e vloggers identificados com o seu público-alvo e milhares de seguidores será o caminho mais rápido e eficiente. Ao trabalhar em conjunto com influenciadores, você garantirá que esses seguidores conheçam seu produto de uma forma orgânica e, principalmente, com interesse. Lembre-se que eles estão sinceramente interessados no conteúdo do influenciador e aprendem sobre o seu vinho com ele.. Quer torná-lo mais interessante? Talvez você possa convidar um influenciador para uma degustação ou enviar a ele seu produto. Dessa forma, ele compartilhará uma experiência real!

Dai Nasteoli – Wine Influencer e colunista do Jornal de Brasília

Agora digamos que você não seja um produtor de vinho, mas está organizando um evento para um. Você encontrou um local, convidou alguns chefs e sommeliers e tem todo o equipamento de degustação de que precisa. Como você vai promover o seu evento?

Os Wine Influencers adoram eventos relacionados ao vinho – eles estão sempre ávidos a aprender sobre novas vinícolas e degustar novos vinhos para compartilhar com seus seguidores. Talvez você possa convidar vários influenciadores para a sua campanha, promovendo o evento bem antes e bem depois do evento. Não é uma campanha estática, de um único dia. É algo vinho que levará sua mensagem diretamente aos interessados em sua marca ou produto.

Como vimos, um Wine Influencer pode ser a solução para solucionar alguns dos seus problemas de divulgação e marketing. Afinal de contas estamos trabalhando com um produto seleto, concordam?