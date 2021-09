Pomeriggio: Uma tarde no vinhedo em plena capital!

Uma tarde no vinhedo. Conheça a experiência enogastronômica criada pela D.O.C Vinhos Gastrô e Marchese Vinhos e Vinhedos.

O Enoturismo e a Enogastronomia no Distrito Federal vem se desenvolvendo a cada dia para que com a inauguração da Vinícola Brasília, a região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), a 60 km a sudeste da capital federal, seja uma referência na rota de vinho do Brasil.

No último dia 11, participei de uma fantástica experiência enogastronômica na Vinícola Marchese Vinhos e Vinhedos, uma das propriedades da futura Rota do Vinho do cerrado. Criada em parceria com Tony Cunha da D.O.C Vinhos Gastrô, a experiência contou com um menu degustação em cinto etapas, elaborado pelo Chef David Castaño, natural de Bogotá, Colômbia e a harmonização dos vinhos foi feita e guiada pela sommelière Alê Mendonça.

Os proprietários da Marchese, o casal Renata Sanches e Fabrício Marchese, estão à frente do cultivo de uvas na propriedade. Por enquanto, eles começam a fazer as primeiras experiências enogastronômicas do espaço. Em agosto, eles tiveram a primeira edição do projeto Adote uma videira, onde as pessoas plantaram mudas e poderão acompanhar o crescimento delas. “Dizem que a gente tem que plantar uma árvore na vida e a videira é o símbolo da vida”, brinca Renata.

No menu do Chef Davi, no primeiro passo foi servido uma Polenta braseada com shimeji, depois uma Cumbuca de mojica de pintado com beiju, no terceiro um Ravióli de abóbora com gorgonzola e manteiga de sálvia, no quarto um Duroc assado com Ratatouille e, por último, um delicioso tartalete de limão siciliano com castanhas e figos. Todas essas delicias foram harmonizadas com vinhos brasileiros de colheita de inverno produzidos pelo método dupla poda*.

Entradinhas

Cumbuca de mojica de pintado com beiju

Polenta braseada com shimeji

Duroc assado com Ratatouille

“Trabalho com vinhos há 17 anos. Incansavelmente todos os dias do ano no mínimo 12 horas por dia. Inaugurei à D.O.C em 2016. De lá pra cá foram muitos vinhos abertos e muitas alegrias. Nunca imaginei que aqui, em Brasília, teria uma Vinícola e muito menos uma rota de Enoturismo. Outro sonho, só que desta vez de 10 produtores que juntos estão movimentando a cidade. Quando me perguntam o porquê eu faço tantas coisas ao mesmo e não me canso de fazer coisas novas a minha resposta é que eu faço que amo”.

Viva o vinho Nacional! Viva o vinho do cerrado! Viva os vinhos colheita de inverno! Tony Cunha

A proposta do evento incluiu também um passeio pelo vinhedo. E que Pôr do Sol glorioso eu presenciei na Marchese com direito a um brinde de todos os presentes, com um espumante espetacular ao som de um saxofone que tocava belas melodias!

Foi realmente um dia inesquecível para os amantes de vinhos e da boa gastronomia. Acompanhei mais uma ação do projeto no segmento turístico do vinho à conquista de novos mercados em Brasília e no país.

Vinhedos

Chef Leninha Camargo e Dai Nasteoli

Dai Nasteoli

Débora Harumi Rodrigues Sanbuichi, Amair Arneitz – Juíza de vinhos e Dai Nasteoli

Dai Nasteoli

Chef Davi, Alê Mendonça, Renata Sanches, Tony Cunha, Adelson Marques e Renata Ferreira

Sobre o Chef David Castaño

Natural de Bogotá, Colômbia, é formado em Gastronomia pela Faculdade SENA de Bogotá, em 2009, com especializações em cozinha mediterrânea e internacional. Na Colômbia, trabalhou em restaurantes de culinária asiática, de cozinha fusion (colombiana e italiana), e em vários hotéis e restaurantes com destaque para a culinária caribenha. Está em Brasília desde 2016. Atualmente, atua como Chef consultor da D.O.C Vinhos Gastro (107 Norte), na criação e elaboração de vários cardápios harmonizados e presta serviço de chef em casa com menus harmonizados em parceria com as sommelières e professoras Mara Flora e Alessandra Mendonça. Comanda também a cozinha do Il Bunker e Café do Lago (Lago Sul).

*Dupla poda: Modifica o ciclo natural da planta, fazendo-a maturar e ser colhida no inverno. Consiste em duas podas, pois a primeira, de formação de ramos, ocorre normalmente em setembro. A segunda, de produção, ocorre em janeiro ou fevereiro