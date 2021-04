A data 17 de abril foi estabelecida desde 2011 pela Wines of Argentina.

O mundo celebra hoje o Malbec World Day – Dia Mundial do Malbec. A ideia surgiu como celebração do dia em que Domingo Faustino Sarmiento, então presidente da Argentina, assumiu o compromisso de transformar a indústria vinícola do país em uma potência.

Uma data mais que especial para quem é amante da uva Malbec. Esta cepa chegou à Argentina em 1853 trazida pelo agrônomo francês Michel Aimé Pouget (1821-1875).

Atualmente a Argentina é o maior produtor mundial de Malbec, com cultivos em todas as regiões vitivinícolas de seu território. Foi graças a esta casta que, em 2010, a Argentina ultrapassou o Chile nas exportações para o maior mercado de vinhos do mundo, os EUA. Dessa forma, nossos Hermanos se transformaram nos maiores produtores de vinho com a Malbec do mundo. E a cidade de Mendoza concentra 86% dessa produção no país.

“O Malbec para mim é aquele que me levou a descobrir momentos perfeitos na minha vida, embora não exista vinho perfeito, o Malbec esteve em muitos momentos perfeitos!!”. Marcelo Pelleriti – Enólogo e musico argentino

Poucos países produtores no mundo estão tão ligados a uma única casta quanto à Argentina à Malbec. O tinto da uva Malbec é um dos vinhos varietais de maior crescimento ao redor do planeta nos últimos anos.

Seguem abaixo, alguns vinhos do Marcelo Pelleriti que representam o ano em que a uva Malbec chegou à argentina e também o projeto pessoal do enólogo.

1853 Reserva Malbec

1853 Old Vine Estate Malbec Gran Reserve

Marcelo Pelleriti Signature Malbec