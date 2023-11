Por que escolher a Colônia de Férias da Mãedoteca Picnic?

A programação é para lá de diversificada e adequada para a faixa etária

Em sua 11ª edição, a Colônia de Férias da Mãedoteca PicNic é diferenciada. O público-alvo são crianças de 3 a 7 anos, e as turminhas são separadas por idade. Não há passeios externos, toda a diversão acontece num ambiente monitorado por câmeras e os pais podem acompanhar tudo pelo grupo de WhatsApp, por meio de fotos e vídeos que são enviados durante todo o período que a criança fica por lá.

A programação é para lá de diversificada e adequada para a faixa etária. Além dos brinquedos da casa de festa (arvorismo, redário, kid play, basquete eletrônico, tombo legal, xícara maluca, cama elástica, entre outros), são oferecidas oficinas de arte (elaboradas por pedagoga especializada na área), oficina culinária (ministrada por nutricionista infantil), aulas de luta e cross fit kids (dadas em parceria com a academia Grace Barra), teatro, contação de estórias, baile de heróis, recreação, gincana e muito mais. Tudo pensado com muito carinho e preparado com antecedência por uma equipe altamente qualificada.

Máximo de 25 crianças por turma

1 monitor para cada 5 crianças + 1 coordenador de turma+ 1 coordenador geral + 1 coordenador de adaptação e 1 supervisor sênior +1 funcionário de limpeza e 1 cozinheira

O lanchinho já está incluído no preço. Tudo preparado na casa diariamente e com ingredientes fresquinhos. Sempre composto por um carboidrato, uma fruta, suco de polpa e algumas quitutices infantis: pipoca, gelatina, dindin…

Em dezembro, a colônia vai do dia 11 ao dia 22, no período vespertino. As atividades são das 14h às 18h e as crianças podem chegar a partir das 13h30 e sair até 18h15. Em janeiro, recomeça no dia 2 e acontece também pela manhã, das 8h às 12h, podendo chegar a partir das 7h30 e sair até 12h15. Há opção do período integral com almoço.

A inscrição pode ser feita pelo site da Mãedoteca Picnic. A Mãedoteca Picnic fica no SIG quadra 06, ao lado do bar Quintal da Tia Sandra.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 998785844.

Diferenciais da Colônia de Férias da Picjump

A primeira edição da colônia de férias da Picjump já nasce com o know-how da equipe da Mãedoteca Picnic, uma vez que as duas casas são do mesmo grupo. Para crianças um pouco mais velhas, também divididas por idade. Uma turminha de 5 a 7 anos e outra de 8 a 10.

Lá, a colônia acontece entre os dias 2 e 26 de janeiro, no período vespertino, das 14h às 18h (com tolerância de meia hora na entrada e 15 minutos na saída).

As atividades incluem oficina culinária (ministrada por nutricionista infantil), funcional kids e mix de lutas (com professores especializados), oficinas de arte (elaboradas por pedagoga especializada na área), recreação dirigida e o tempo livre nos brinquedos da casa (parque de trampolins, boliche eletrônico, kid play, tombo legal, futebol, camarim, entre outros).

O lanche, sempre fresquinho, quentinho e feito no local, já está incluso. A equipe de atendimento arrasa e tem uma super estrutura para garantir a diversão das crianças e todo o suporte aos pais.

Máximo 25 crianças por turma

1 monitor para cada 7 crianças + 1 coordenador de turma+ 1 coordenador geral + 1 coordenador de adaptação e 1 supervisor sênior +1 funcionário de limpeza e 1 cozinheira

A inscrição pode ser feita pelo site da Picjump. A Picjump fica atrás do Shopping Iguatemi, no CA 07 do Lago Norte (rua atrás da Galeteria Gaúcha)

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp (61) 999452728.