Os 10 carros mais vendidos no primeiro semestre de 2023 e seus preços.

Segundo a Fenabrave, veja os 10 carros mais vendidos no primeiro semestre de 2023, acompanhados de seus preços

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou um levantamento com os modelos mais vendidos no primeiro semestre de 2023.

De acordo com os dados, os brasileiros adquiriram um total de 934.519 unidades de carros e comerciais leves zero km entre janeiro e junho deste ano, representando um aumento de 9,76% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registradas 851.386 unidades vendidas.

Ao focar apenas nos carros de passeio, o total de emplacamentos no primeiro semestre de 2023 atingiu 733.442 unidades, mostrando uma alta de 7,37% em comparação com as 683.129 vendas do primeiro semestre do ano anterior.

O Chevrolet Ônix liderou esse segmento, sendo o modelo mais escolhido por 44.110 brasileiros.

No que diz respeito aos veículos comerciais leves, o número de vendas também apresentou crescimento, com um aumento de 19,51% em relação ao mesmo período do ano passado. Até junho deste ano, foram comercializadas 201.077 unidades nessa categoria, contra 168.257 em 2022.

Quanto às marcas, a Chevrolet ocupou a primeira posição entre os veículos de passeio, com 121.088 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2023.

Confira os 10 carros mais vendidos do primeiro semestre

1º – Chevrolet Ônix (GM): R$ 83.512,00

2º – Volkswagen Polo: R$ 79.400,00

3º – Chevrolet Ônix Plus (GM): R$ 95.619,00

4º – Hyundai HB20: R$ 82.982,00

5º – Volkswagen T-Cross: R$ 140.521,00

6º – Fiat Argo: R$ 75.010,00

7º – Fiat Mobi: R$ 62.653,00

8º – Jeep Compass: R$ 192.119,00

9º – Hyundai Creta: R$ 114.010,00

10º – Chevrolet Tracker (GM): R$ 126.177,00

*Preços com base na tabela Fipe de agosto de 2023

Programa de Incentivos Impulsiona o setor

O programa de descontos em carros, implementado em junho deste ano, mostrou-se efetivo ao impulsionar as vendas do setor automobilístico.

No mês em questão, as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus tiveram um crescimento de 7,39% em comparação com o mês anterior, totalizando 189.528 unidades vendidas, de acordo com dados divulgados pela Fenabrave.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, as vendas de veículos apresentaram um aumento de 6,46% no mês.

No acumulado dos primeiros seis meses do ano, foram comercializadas 998.270 unidades, representando uma alta de 8,76% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Embora o programa de incentivos tenha encerrado em 7 de julho, algumas montadoras optaram por manter as reduções de preços até esgotarem os estoques nas concessionárias.