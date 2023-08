Novo Ford Territory traz padrão inédito de espaço, conforto e acabamento nos SUVs

Isso se aplica tanto às tecnologias embarcadas como à estrutura de serviços que a marca criou para dar suporte ao cliente

O Novo Ford Territory lançado agora no Brasil é um SUV moderno, tecnológico e avançado que, além de ter o melhor custo-benefício do segmento, oferece um padrão superior de conforto e experiências inovadoras para o consumidor. Isso se aplica tanto às tecnologias embarcadas como à estrutura de serviços que a marca criou para dar suporte ao cliente.

Com o aplicativo FordPass, o cliente do Novo Territory tem acesso a várias facilidades que aprimoram a experiência de uso do veículo. Elas incluem, por exemplo, agendamento e acompanhamento de serviços online, serviço de concierge com retirada e entrega do veículo e consulta do valor dos serviços e revisões com preço fixo, com total transparência.

Toda a tecnologia embarcada do veículo foi desenvolvida para proporcionar um uso simples, intuitivo e eficiente. Sua central multimídia tem a maior tela da categoria, de 12,3”, com alta definição, ajuste de brilho e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Além de comandos permanentes de climatização, ela controla à câmera 360 e dispõe de atalhos para os modos de condução.

O painel de instrumentos 100% digital exibe uma tela de 12,3” que pode ser personalizada ao gosto do motorista, com diferentes configurações. Instalada ao lado da tela multimídia, ambas dão a impressão de formar uma peça única, de visual moderno e sofisticado.

Direção elétrica com controles no volante, seletor de marcha rotativo, freio de mão eletrônico com auto-hold e teclas de comando de áudio e chamadas no console são outros recursos presentes no SUV.

Espaçoso e refinado

Internamente, o utilitário esportivo de nova geração conta com medidas generosas para todos os ocupantes. É líder em espaço para a cabeça e ombros na dianteira, e também em espaço para os ombros, quadris e pernas na segunda fileira.

“As portas amplas favorecem a entrada e saída dos passageiros na cabine, outro grande diferencial do Novo Territory comparado aos concorrentes do segmento”, destaca Ricardo Sugimoto, supervisor de Design da Ford América do Sul.

O design minimalista da cabine combina diferentes materiais para criar um ambiente de requinte e qualidade, incluindo acabamentos suaves ao toque nos bancos, portas, volante e painel. O painel e as portas trazem detalhes em padrão madeira e aço escovado. Os bancos são revestidos com couro premium em dois tons e contam com ajuste elétrico em dez posições para o motorista e quatro para o passageiro, ambos com assentos ventilados.

Além de excelente ergonomia, com comandos de fácil acesso, espaços inteligentes e vários porta-objetos, ele tem o melhor conforto acústico da categoria, medido pelo índice de articulação – que mostra a facilidade para conversar em tom de voz normal. A iluminação interna em LED incorpora luz de boas-vindas.

O porta-malas de 448 litros garante versatilidade no uso diário e viagens e pode ser ampliado para 1.422 litros com o rebatimento do banco traseiro. Além de abertura e fechamento elétrico, ele conta com sensor de acionamento sem as mãos, sistema antiesmagamento e permite configurar o ângulo de abertura da tampa pela central multimídia. A linha do teto com perfil mais horizontal, desde a coluna B até o encontro com o vidro traseiro, facilita o acesso à bagagem.