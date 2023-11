Nova Ranger conquista o prêmio de Picape Internacional do Ano 2024

O prêmio foi entregue durante uma cerimônia no salão de veículos comerciais Solutrans, em Lyon, na França

A Nova Ford Ranger foi eleita Picape Internacional do Ano 2024, somando mais um reconhecimento à sua nova geração, que redefiniu os padrões da categoria com um nível inédito de desempenho, qualidade, design, segurança, tecnologia, conforto e dirigibilidade. O prêmio foi entregue durante uma cerimônia no salão de veículos comerciais Solutrans, em Lyon, na França. A Ford venceu também o prêmio de Van Internacional do Ano com a nova Transit Custom.

O júri da premiação foi formado por jornalistas especializados da Europa e da África do Sul, que testaram a Nova Ranger em circuitos de estrada e fora de estrada na Grécia, no início deste ano. Esta foi a sétima edição do prêmio e a terceira vitória da Ranger, tornando-se a recordista do segmento.

“A Ford conseguiu um ‘hat-trick’ ao somar agora três prêmios de Picape International do Ano com a Ranger, junto com os títulos de 2013 e 2020. Parabéns à equipe global de desenvolvimento da Ford pela criação deste veículo excepcional”, disse Jarlath Sweeney, presidente do júri.

A Nova Ranger é o veículo mais global já produzido pela Ford, para venda em mais de 180 mercados. O seu projeto foi feito de forma conjunta pelos centros globais de desenvolvimento da Ford, com a participação ativa da engenharia brasileira. Desde o início, a qualidade foi estabelecida como foco central para ser um diferencial competitivo do produto.

Renovada desde a plataforma, com chassi maior e mais robusto, a Ranger introduziu dois novos motores diesel, o V6 3.0 e o quatro cilindros 2.0, além de nova transmissão automática de dez velocidades. Ganhou também nova suspensão com amortecedores traseiros externos à longarina, câmbio eletrônico E-shifter e modos de condução inteligentes.

A sua cabine se destaca pelo padrão superior de refinamento e conforto, com painel de instrumentos digital de 12,4” e multimídia SYNC 4 com tela de 12”. Além de sete airbags e tecnologias avançadas de assistência ao motorista, conta com câmeras 360° e é a primeira capaz de receber atualizações “over the air”.