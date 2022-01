Renault lança o Kwid 2023 com design renovado e mais tecnologia

Novo design externo, ótimo espaço interno e o maior porta-malas da categoria. O Kwid terá ainda uma versão 100% elétrica em 2022.

O Renault Kwid, compacto que inovou o segmento de entrada com design SUV, maior porta-malas da categoria, baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões, chega à linha 2023 mantendo todas essas características e com evoluções em design e tecnologia.

Completamente renovado, o design enfatiza ainda mais o espírito SUV com uma nova identidade visual. A dianteira traz novo para-choque mais imponente, luzes de circulação diurna (DRL) em LED em todas as versões – inéditas na categoria –, faróis de parábola dupla na parte inferior, grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, e parte inferior do para-choque na cor preta reforçando as características SUV.

Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED. Na linha 2023, o consumidor passa a ter a opção de teto bíton na versão Intense, e rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto bíton e Outsider.

No interior, o painel de instrumentos agora tem mostradores em LED. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão, nos aeradores das saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia Media Evolution, nas portas e na manopla do câmbio. A versão Outsider ganha ainda acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e da coifa do câmbio.

O Kwid continua se destacando pela boa altura do solo (185 mm) e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°), que já eram dignos do segmento SUV e ficaram ainda maiores. O veículo tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros).

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

O veículo da Renault, que já era “best-in-class” em consumo de combustível entre os veículos compactos de entrada, está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo o Inmetro.

Uma das tecnologias aplicadas para a redução do consumo de combustível é a adoção do sistema Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas. Este moderno sistema, muito comum em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível foram a adoção do sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor. O moderno propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, agora rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque também teve melhoria: 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e retomadas.

O Kwid, que desde o seu lançamento é uma referência em segurança no segmento por trazer de série em todas as versões quatro airbags (dois frontais e dois laterais), agora oferece também controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro.

Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia Media Evolution traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma nova tela maior, agora de 8”, capacitiva e com interface simples e intuitiva, a central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo usar, por exemplo, Spotify, Waze e Whatsapp na tela do multimídia, e botão “push to talk”, além do sistema Driving eco2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%. Uma novidade aqui é o indicador de temperatura externa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Kwid oferece três versões de acabamento: Zen, Intense e Outsider. Além das cores vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré, o veículo estreia a carroceria azul Iron nas versões Intense (com ou sem pintura bíton) e Outsider.

Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação

Seguindo a inovação e responsabilidade ambiental, características da marca, o Kwid terá ainda em 2022 a versão E-TECH, 100% elétrica.

Lançado em julho de 2017, o Kwid tem 277.368 unidades emplacadas até dezembro de 2021, trazendo novos clientes para a Renault e também um perfil mais jovem em todas as regiões do país.

Design único com características de SUV

O visual imponente do Renault Kwid 2023 apresenta atributos vindos do mundo dos SUVs, como as caixas de rodas mais largas, distância do solo maior (185 mm com o veículo vazio) e um capô esculpido com vincos bem marcados. A versão Outsider traz ainda barras de teto, protetor da parte inferior frontal da carroceria reforçado e protetor da parte traseira da carroceria, que ressaltam ainda mais a robustez do veículo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Kwid não passa despercebido nas ruas. A dianteira ostenta uma personalidade forte com um capô com vincos bem acentuados, um grande para-choque, além de um conjunto óptico separado com luzes de circulação diurna (DRL) em LED na parte superior de série para todas as versões, que se prolongam até a grade fechando o conjunto visual com inserções cromadas ou pintadas na cor cinza, dependendo da versão. Posicionados abaixo do DRL, os inéditos faróis de dupla parábola no segmento garantem mais eficiência luminosa e segurança. E o para-choque inferior na cor preta reforça ainda mais o espírito SUV.

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

A parte alta da traseira remete à vocação urbana do Kwid, com lanternas com a nova identidade luminosa em LED, únicas na categoria. Já a parte de baixo é dotada de atributos de segurança dignos de um SUV: o robusto para-choque traseiro agora traz os refletores integrados, melhorando a visibilidade e reforçando a segurança. A versão Outsider traz ainda um protetor de carroceria (skis frontais e traseiros) pintado na cor cinza. Com perfil imponente e robusto, o Kwid expressa modernidade e dá a impressão de ser maior que os seus 3.680 m de comprimento. As versões Intense com teto bíton e Outsider passam a vir de série com rodas de liga leve de 14 polegadas diamantadas em duas cores. A versão Intense traz novo desenho de calota com a inédita tecnologia Flexwheel bíton.

A pintura bíton oferece originalidade e personalização. O teto preto é oferecido como opcional na versão Intense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O design interior do Kwid é coerente com o estilo exterior do modelo, oferecendo um habitáculo moderno e que atende as necessidades dos consumidores. O painel de instrumentos passa a vir com mostradores em LED, sendo de melhor visualização, mais preciso e tecnológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A parte superior do painel foi reformulada, trazendo novo acabamento e melhoria na qualidade dos materiais. As saídas de ar laterais agora contam com anéis adicionais na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão. O multimídia Media Evolution também ganhou moldura em preto brilhante com inserções cromadas na horizontal. Dando mais modernidade, a manopla do câmbio agora traz detalhe em preto brilhante e anel cromado nas versões Intense e Outsider.

Na versão Intense os bancos têm novo tecido com detalhes na cor azul nas laterais e no bordado central do encosto. Já na versão Outsider, as costuras da coifa do câmbio e dos bancos, além de detalhes, são da cor verde Citron.

Espaço interno

Com visual moderno, o interior do Kwid mantém o ótimo espaço interno. Com 2.423 mm de entre-eixos, o espaço para quem viaja atrás é bastante confortável. Quem senta no banco traseiro, por exemplo, tem o maior espaço para os joelhos do segmento. O mesmo ocorre com o compartimento de bagagem, que acomoda 290 litros e é o maior da categoria. Com banco rebatível chega até 1.100 litros.

A posição de dirigir elevada garante para o motorista uma impressão de segurança no trânsito. Além disso com maior altura da cabine o Kwid assegura ainda mais conforto.

Interior do Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Painel do Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Interior do Renault Kwid Outsider 2023. Foto: Divulgação

Interior do Renault Kwid Intense 2023. Foto: Divulgação



Maior porta malas da categoria

Economia e desempenho

O Kwid é o carro com o menor consumo de combustível do segmento tanto em uso urbano como rodoviário. Na cidade, faz 15,3 km/l com gasolina e 10,8 km/l com etanol. Na estrada, 15,7 km/l com gasolina e 11 km/l com etanol, segundo dados do Inmetro.

Uma das tecnologias aplicadas para a redução do consumo de combustível é a adoção do sistema Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas. Este moderno sistema, muito comum em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano.

Outra tecnologia aliada ao consumo de combustível foi a adoção do sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração, que tem funcionamento simples e eficiente: durante a desaceleração do carro, quando o motorista retira o pé do acelerador, o motor continua girando sem consumir combustível. Nesse momento, o alternador automaticamente passa a recuperar energia e enviá-la para a bateria, que aumenta sua carga sem consumo de combustível. Durante a aceleração, o alternador não precisa “roubar” energia do motor para enviar à bateria, já que houve a carga na desaceleração. Esse sistema garante um consumo até 2% menor.

As inclusões do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), por meio de um sinal luminoso no painel, e dos pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, também contribuem para a redução do consumo de combustível e da emissão de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor, com a adoção de sensor de fase do comando de válvulas, nova central eletrônica e nova calibração. O Kwid traz o moderno motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, que agora rende 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina a 5.500 rpm. O torque também teve melhoria, passando a 10,0 kfgm com etanol, e 9,4 kgfm a 4.250 rpm com gasolina, garantindo uma dirigibilidade ágil com ótimas respostas.

A direção elétrica é de série em todas as versões e, além de facilitar as manobras, também ajuda a reduzir o consumo e as emissões, já que exige menos o motor do que os sistemas hidráulicos.

Sensor de estacionamento. Foto: Divulgação

Segurança

Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o Kwid utiliza a moderna plataforma mundial da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, CMF-A.

Em todas as versões, o modelo traz de série controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso dos cintos de segurança não afivelados para todas as posições do banco traseiro, além dos quatro airbags (dois frontais e dois laterais), exclusivos na categoria, e de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis, item fundamental para a segurança das crianças.

Assistente de partida em rampas

Quatro airbags (dois frontais e dois laterais)

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

Conectividade

A nova central multimídia Media Evolution traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. A tela ficou maior, agora é de 8’’, com interface simples e intuitiva, a central oferece espelhamento para celular por meio do Android Auto e Apple CarPlay e botão “push to talk”, que facilita a vida a bordo com segurança, além de sistema Driving eco2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%. Outras novidades da central multimídia ficam por conta do indicador de temperatura externa e do comando de áudio satélite na coluna de direção.

Monitor de pressão dos pneus do novo Kwid 2023. Foto: Divulgação

Quadro de instrumentos do novo Kwid 2023. Foto: Divulgação

Midianav do novo Kwid 2023. Foto: Divulgação

Versões

Versão Zen

Principais itens de série:

4 airbags (2 frontais e 2 laterais)

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes

Sistema Start & Stop

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

Painel de instrumentos com mostradores em LED

Indicador de temperatura externa

Computador de bordo

Tacômetro

Direção elétrica

Ar-condicionado

Rádio Continental 2DIN (Bluetooth, USB, AUX) com dois alto-falantes

Travas elétricas das portas

Vidros dianteiros elétricos

Versão Intense

Principais itens de série: todos da versão Zen mais

Maçanetas externas na cor da carroceria

Retrovisores em preto brilhante

Calotas Flex Wheel 14″ Bíton

Retrovisores elétricos

Chave tipo canivete

Câmera de ré

Media Evolution com tela de 8″ com Espelhamento de smartphone Android Auto® e Apple CarPlay®, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia

Comando satélite de áudio

Lanternas com assinatura em LED

Opcional: pintura bíton e rodas de liga leve diamantadas 14” bíton

Versão Outsider

Principais itens de série: todos da versão Intense mais

Barras de teto

Molduras de proteção lateral

Skis frontais e traseiros

Bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron

Rodas de liga leve diamantadas 14” bíton

Acessórios

O Kwid 2023 também traz uma nova linha de acessórios, com opções para todos os gostos. São vários kits que incluem itens como rodas de liga leve, câmera de ré, sensor de estacionamento, aerofólio, frisos nas portas, moldura da lanterna traseira, bolsa organizadora e cadeira para carregar animais, entre outros.