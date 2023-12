Ford vende 40% mais no ano e projeta crescimento de dois dígitos com novos lançamentos em 2024

A marca fez lançamentos importantes nos segmentos de picapes, SUVs, ícones de performance e veículos comerciais e registrou um desempenho acima do mercado

A Ford foi a marca com o maior número de lançamentos e deve fechar o ano com um crescimento nas vendas de 40% no Brasil, comparado a um avanço total da indústria de cerca de 9% de janeiro a novembro. Para 2024, a projeção da empresa é continuar crescendo na casa de dois dígitos e trazer lançamentos em todos os segmentos em que atua.

“Este ano, trabalhamos muito forte em todos os pilares do nosso negócio – picapes, SUVs, ícones de performance e veículos comerciais da Ford Pro – com vários lançamentos para criar uma plataforma sólida e sustentável de crescimento”, disse Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, no balanço de fim de ano com a imprensa. “No ano que vem, mantemos a nossa visão de continuar crescendo na casa de dois dígitos no Brasil e surpreendendo os clientes com novos produtos”.

O executivo destacou a excelente receptividade alcançada pelos lançamentos da marca em 2023. A F-150, líder e referência mundial das picapes, foi a primeira a chegar e causou um forte impacto. As primeiras 500 unidades se esgotaram em questão de minutos e ela deve fechar o ano com cerca de 1.000 emplacamentos, que equivalem a 11% do segmento de picapes grandes.

Na sequência veio a Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do mercado brasileiro, avançando no programa de eletrificação da Ford. Nas picapes médias, a nova geração da Ranger redefiniu o segmento e foi um sucesso imediato: vendeu 3.000 unidades na primeira semana e desde setembro é vice-líder do segmento.

“A Ranger cresceu 38% em volume de janeiro a outubro, muito acima dos 2,6% do segmento. Além de atingir recorde histórico de participação em outubro, ela também tem apresentado os melhores índices de qualidade na categoria”, disse Daniel Justo.

A linha foi ampliada no mês passado com a Ranger Raptor, a picape mais rápida e capaz do mercado em qualquer terreno. Primeira representante da família Raptor no Brasil, ela inaugurou o segmento de picapes de alta performance e surpreendeu com a venda de 400 unidades em apenas cinco horas.