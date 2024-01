Expocar anuncia 2ª edição com entrada gratuita

Serão mais de 500 veículos expostos. A realização é do Instituto Brasil Sapiens com apoio da Secretaria Especial de Cultura e Economia Criativa

O evento Expocar está de volta a Brasília em sua segunda edição. Dos dias 19 a 21 de janeiro no Pavilhão do Parque da Cidade com exposição de carros antigos que promete reforçar o clima dos tempos de rock n’ roll na capital. Além dos veículos à mostra, haverá shows de rock com bandas locais, uma vila gastronômica e áreas kids e gamer.

Para os amantes de carro clássico, antigo, tunado ou customizado que queiram mostrar sua máquina para um público de forma gratuita, terão a chance de expor, encontros automotivos e stands. Basta se inscrever.

Serviço

ExpoCar

Data: 19, 20 e 21 de janeiro

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada franca

Retire seu ingresso