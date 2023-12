Confira os 10 carros mais vendidos de Dezembro 2023

Volkswagen Polo tem venda histórica em dezembro e lidera o ranking de emplacamentos da Fenabrave

A distribuidora Fenabrave divulgou a última parcial de vendas de dezembro do ano de 2023. Em 1º lugar aparece o Volkswagen Polo com uma venda histórica: 17.792.

Já em 2º lugar está o Chevrolet Onix, com um grande desempenho no ano: 10.620 emplacamentos. Em 3º aparece o Fiat Strada com 10.220 vendas.

O 4º colocado é também o primeiro SUV: Hyundai Creta, que aparece com 8.406 registros. Colando nele ficou o 5º colocado, o Hyundai HB20, que tem 8.220 unidades emplacadas.

O Renault Kwid, num mês muito bom, aparece em 6º lugar com 7.956 vendas. Em 7º lugar está o Volkswagen T-Cross com 7.692. O Fiat Mobi, que raramente perde para o Kwid, está em 8º com 7.095 unidades vendidas.

Em 9º lugar está o Chevrolet Tracker com 6.617 vendas. Também da GM é finalmente em 10º colocado, o Chevrolet Onix Plus, com 6.251 vendas.