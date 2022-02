Mulher presenteia marido com sexo a três e se descobre lésbica

Após a experiência que teve, a americana Rose pediu o divórcio ao ex-companheiro para se relacionar com mulheres

A americana Rose, para surpreender seu companheiro e presenteá-lo em seu aniversário, decidiu chamar outra mulher para ter relações sexuais com o casal.

Mas, a aventura sexual terminou de forma diferente, com uma nova descoberta. Durante o envolvimento da terceira pessoa, Rose se descobriu lésbica, deixou o marido com quem teve dois filhos e está, há um ano, se relacionando com uma mulher.

Em entrevista ao jornal ‘New York Post’, a americana contou que a experiência sexual a três a fez descobrir que o relacionamento com o marido era “superficial”. Segundo Rose, ela sempre foi infeliz no casamento, mas não sabia explicar o motivo.

“Experimentando essa interação íntima com uma mulher pela primeira vez, a profundidade física e emocional foi muito intensa. Eu estava tipo: Oh meu Deus, isso é o que está faltando. Depois de estar com aquela mulher, eu disse a mim mesma: É por isso que tenho sido tão infeliz no meu casamento”, revelou Rose durante a entrevista.

“Meu relacionamento com meu marido, emocionalmente, parecia tão superficial e solitário em comparação com minha conexão com a mulher”, acrescentou.

Rose, que tem pais ultraconservadores, revelou que foi criada para acreditar que “todos os gays vão para o inferno”, mas agora ela não acredita nisso e também se descobriu como ateia.