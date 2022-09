MSA Arquitetura & Interiores e ON Arquitetura apresentam o Ateliê do Joalheiro na mostra Casacor

Espaço é destaque com seu conceito inovador e provocativo

Uma reflexão sobre o novo e não usual, mas possível e instigante. Assim os escritórios MSA Arquitetura & Interiores e ON Arquitetura, comandados respectivamente por Matheus Alves e Luciana Canalli, apresentam o Ateliê do Joalheiro, espaço que reúne materiais rústicos, conceito bem definido, inovação, criatividade e possibilidades.

Com 35 m² e inspirado no encantador processo de criação de joias, o ambiente tem como destaques o uso da serralheria, pintura eletrostática, painéis em MDF amadeirado e uso de pedra natural exótica ao apresentar um conceito diferente de projeto para joalheria. “Buscamos ir além do usual, apostando em elementos marcantes e um layout especial em uma forma diferente de receber o cliente de uma joalheria”, explicam os profissionais, que alinhados com o tema da mostra, que é Infinito Particular, complementam: “nosso objetivo é mostrar a infinidade de possibilidades que a arte nos proporciona”.

De acordo com os profissionais, o público vai se surpreender não apenas com a composição, mas com as escolhas feitas para esta edição comemorativa da mostra, que celebra seus 30 anos na cidade. “Temos, por exemplo, um vaso da artista Carol Gay e uma tela especialmente feita para o espaço pelo artista Marcelo Sollar”, enumeram.

Ao definir o espaço, Matheus e Luciana explicam em detalhes o processo de produção e concretização da proposta, ao revelar o conceito e o partido. “O conceito nos traz a ideia e o partido é a materialização dela. Neste caso temos o conceito de ateliê, igual ao do designer de joias, mais rústico, com a ideia de contraposição do bruto, que é o estado inicial; com o belo, que define a peça já finalizada. Ao materializar esse conceito apostamos no metal, na pedra natural e no vidro, representando a matéria-prima. É como se tivéssemos a matéria-prima, bruta, pesada grande, que é a pedra, o metal e o vidro em grande escala, que depois se transformam na joia, que vem em menor escala”, detalham.

O resultado vem como uma joalheria única, mostrando que a ideia do usual, do que estamos acostumados a ver, não precisa ser uma regra. A expectativa da dupla é:” acreditamos que vai atiçar a curiosidade das pessoas”.

SERVIÇO

Realizada pela EMS Eventos, das sócias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, a mostra será realizada de 03 de setembro a 02 de novembro de 2022, no Mané Garrincha

Endereço: Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Contato: (61) 3554-2330