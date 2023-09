Terraço Collections’24 apresenta as tendências de moda primavera/verão

Agendado para o dia 21 de setembro, o Terraço Collections estará dividido em duas sessões:

As cores e os estilos mais quentes da temporada Primavera|Verão’24 iluminarão a passarela da Praça Central do Terraço Shopping em um desfile que marcará a chegada da primavera. Agendado para o dia 21 de setembro, o Terraço Collections estará dividido em duas sessões: às 19h, acontecerá o desfile de moda infantil e teen e, às 20h, será a vez do desfile de moda adulto, tudo aberto ao público (sujeito à lotação).

Mais de 40 lojas do Terraço Shopping, abrangendo roupas, acessórios e calçados, estarão presentes, apresentando as tendências que a moda reserva para as próximas estações. “Nosso mix é extremamente variado, contando com as principais marcas do varejo nacional, oferecendo o que há de melhor em estilo e tendências”, declara o superintendente do Terraço, Ricardo Vieira.

O Terraço Collections ’24 conta com a expertise de Fernando Lackman, editor de moda do @lackman.com.br e autor do livro “Brasília Capital dos Criadores”, que narra a história da moda no Distrito Federal. Lackman tem um currículo que inclui idealização e direção criativa de desfiles em eventos como Summer Collections e Desfile Beleza Negra (DBN), dentre outros.

Serviço

Terraço Collections’24

Data: 21 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19h – desfile infantil e teen | 20h – desfile adulto

Local: Terraço Shopping – Área Octogonal Sul, entrequadras 2/8 lote 5, Brasília-DF

Entrada gratuita (sujeito à lotação)