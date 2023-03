Sapatos com salto: qual é o tipo ideal para cada ocasião?

Diretora criativa de uma grife de calçados premium, Tainah Barreto elenca cinco estilos para usar em diferentes composições, do sofisticado ao casual

Esqueça a ideia de comprar um sapato e reservar para aquelas ocasiões especiais que nunca aparecem. Para valer o investimento, bom mesmo é usar ao máximo e aproveitar tudo que o calçado tem a oferecer. Saber em quais situações aquela aquisição atenderá é fundamental para fazer escolhas certeiras. Quando se trata de sapatos de salto, existem inúmeras opções que atendem a diferentes contextos e composições de visual. Por isso, Tainah Barreto, fundadora e diretora criativa da grife de sapatos premium Barreto, lista abaixo cinco estilos de salto e quando usá-los.

Fino

Seja na forma de scarpins, sandálias abertas ou botas, o salto alto fino carrega um visual de sensualidade e poder. São ideais para compor looks de gala ou aqueles casuais que esbanjam feminilidade, dos vestidos longos aos curtos, do jeans aos terninhos. Os modelos com formatos geométricos, desconstruídos ou lúdicos, por outro lado, comunicam ousadia e criatividade.

Foto: Hay Torres

Bloco

Uma opção para quem não dispensa sapatos de salto, mas prefere um pouco mais de conforto, é o salto bloco. Por ser mais grosso, tem mais contato com o chão, reduzindo a pressão na ponta dos pés. Curinga, esta opção cai bem em várias situações, inclusive acompanhando vestidos elegantes. Outro estilo parecido e que atende às mesmas ocasiões é o salto cônico, que afunila do topo até ficar mais fino na sola.

Foto: Hay Torres

Plataformas

As sandálias e sapatos com solado plataforma comunicam irreverência e atitude, por isso, são ideais para um look que tem o objetivo de chamar atenção. As anabelas, por sua vez, são um estilo de plataforma maiores no calcanhar e menores na ponta dos pés, normalmente adornadas com fibras de palha ou tecido. Estas também vão bem em looks casuais com calça ou vestidos que têm um aspecto mais romântico e tropical, como os florais.

Kitten

Ideal para compromissos de trabalho ou ocasiões que requerem mais formalidade, o salto estilo kitten carrega um toque retrô que remete aos anos 1950 e 1960, época em que foram populares. Também conhecido como salto gatinho, este se caracteriza pelo comprimento curto em formato de vírgula, com poucos centímetros, além de proporcionar mais conforto do que as opções maiores, prolongando as horas de uso.

Foto: Hay Torres

Rasteira

Aqui, também vamos considerar a falta de salto, que é o caso dos calçados com solado flat, muito associado às sapatilhas. Se a sua intenção é curtir a noite dançando, eles são uma ótima pedida, mas opte pelos modelos fechados, para proteger os dedos. Enquanto as sapatilhas carregam um estilo mais delicado, os loafers são ótimos para um visual mais clássico e acompanham bem calças jeans ou alfaiataria. As sandálias abertas vão bem nas produções para o dia, como almoços ou um evento entre amigas.

Foto: Hay Torres