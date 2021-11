Desfile de abertura do SPFW N52 da marca P. Andrade na Pinacoteca de São Paulo

Nesta terça-feira (16), aconteceu o desfile de abertura do São Paulo Fashion Week N52 da marca P.Andrade nova grife de Pedro Andrade junto com sua mulher Paula Kim que também está por trás da Lapô. Suas inspirações são encontradas em obras de Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer e no Brasil de modo geral. e fizeram estampas criadas com o artista Walmor Corrêa que fazem referências a contos do folclore brasileiro.

Leo Franco e Lucas Ramos/ Agnews

