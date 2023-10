Look masculino estiloso: maneiras práticas de arrasar

Existem diversas formas de tornar o look masculino estiloso e o segredo para isso é saber combinar as peças certas de acordo com o estilo pessoal de cada homem. Ao conhecer os elementos de moda característicos em cada um, a escolha das peças se torna mais fácil.

Outras orientações podem colaborar com a montagem desses looks versáteis e regados de personalidade. Confira os truques de moda para montar um look masculino estiloso e acerte em cheio na produção!

1. Aposte na camisa para requintar o look

A camisa é uma aposta estilosa para começar a elaborar um look masculino estiloso, isso porque ela traz personalidade e tira a produção do óbvio seja qual for a ocasião. Para a temporada de verão, os modelos mais utilizados são a camisa manga curta e a camisa polo. Já para outras ocasiões, a camisa manga longa é a mais indicada.

Ambos os modelos podem ser usados com outras peças do closet masculino, como a calça jeans, a bermuda de sarja em tons neutros e mais sóbrios, além de calçados para complementar o visual, entre eles o tênis casual, sandálias masculinas em couro e mocassins, o que atualiza o look com modernidade.

Por isso, invista em camisas para poder montar looks para diversas ocasiões. A dica é apostar em modelos de camisa social manga curta estilosas que expressam sua personalidade e fornecem requinte a produção, principalmente no verão.

Vale as opções lisas quanto estampadas, podendo ser usadas com botões fechados, ou abertos como terceira peça no look.

E também, tenha opções de camisas polo, que são ótimas opções para quem gosta de conforto e praticidade. Além de camisa manga longa, por serem curingas em looks com pegada formal. Os modelos lisos são ideais para quem gosta de versatilidade e sobriedade ao visual.

2. Adicione uma terceira peça para alongar a silhueta

O uso da terceira peça é um dos truques de moda mais utilizados quando se deseja dar um UP no visual. A terceira peça é conhecida por trazer um complemento à composição, além de alongar a silhueta, o que proporciona um toque mais elegante à produção.

Para usar com assertividade, a dica é apostar no blazer, para ocasiões mais formais, e para as mais casuais, o uso de uma jaqueta em comprimento oversized e camisa aberta com as mangas dobradas podem trazer o complemento necessário ao look, o que o tira do óbvio com personalidade.

3. Mescle peças de alfaiataria com peças casuais

Assim como o uso da terceira peça é uma excelente alternativa para dar um upgrade no visual, a mistura de estilos proporciona um visual atualizado e super moderno ao vestir dos homens, e por isso, na hora de montar um look masculino estiloso, essa é mais uma boa dica, pois reflete um homem antenado ao mundo da moda e super seguro de seu estilo pessoal, ao elaborar looks com versatilidade e atitude.

A mistura de estilos consiste em usar peças mais despojadas e básicas com outras mais elegantes do guarda-roupa, ao final, é possível ter um visual masculino marcante, cheio de atitude, com o uso dessas peças e acessórios.

Entre as opções mais utilizadas, estão a mistura do jeans com a alfaiataria e tênis, que mantém o visual alinhado e pronto para diversas demandas do dia a dia.

4. Abuse do look monocromático

Os looks monocromáticos são ideais para quem deseja um visual descolado e moderno, combinando bastante com a proposta de look masculino estiloso. As composições são formadas pela mesma tonalidade de cor, o que traz um toque contemporâneo e atualizado às produções masculinas, sendo muito usadas, o preto e azul-marinho.

Os tons mais neutros e sóbrios são os mais indicados para composições com esse estilo, o que torna o vestir masculino repaginado e autêntico, através de tonalidades que expressam muita personalidade, especialmente se combinadas com acessórios e outros elementos de moda que deem um up na composição.

5. Prefira padronagens clássicas

Assim como os looks monocromáticos, as padronagens mais clássicas também traduzem um toque a mais de atitude no look masculino estiloso, pois são atemporais e podem ser combinadas com diversas outras peças e acessórios do guarda-roupa masculino.

Entre as mais tradicionais, se destacam as padronagens em xadrez, como a tartan e príncipe de Gales, conhecidas por serem sofisticadas, além da alfaiataria com risca de giz, um clássico que nunca sai de moda.

Vale destacar que essas padronagens podem ser utilizadas com calçados que refletem o mesmo toque estiloso, entre eles o oxford, o mocassim, loafers e o tênis branco, o que permite, a depender das peças usadas, um toque despojado e atualizado do visual com muito estilo.

6. Escolha o denim escuro para um visual mais elegante

O denim é o tecido responsável por dar vida à calça jeans, um dos itens mais tradicionais do mundo da moda. Por ser um item clássico, a peça pode ser um elemento essencial para montar o look masculino estiloso casual, e se combinado com outras peças e elementos, esse look pode ficar ainda mais interessante.

Os modelos clássicos, ou seja, com a lavagem azul escura sem detalhes detonados ou desgastados, são os mais indicados para essa composição mais estilosa. Além disso, a modelagem reta é a que mais transmite a sobriedade necessária, o que combina com camisas polo ou sociais e calçados mais alinhados como o oxford e loafer.

7. Tenha calça e bermuda chino à disposição

O modelo é muito utilizado por quem deseja um visual mais alinhado, porém não tão formal. A calça e a bermuda chino se caracterizam por ter um tecido mais leve com cortes similares a de uma calça de alfaiataria. Por conta disso, ela permite diferentes apostas de estilo, seja um mais social com o uso da camisa social ou levemente despojado com o uso do tênis.

Para o visual mais despojado, especialmente nos dias de sol, as bermudas com o uso do mocassim e camisas de manga curta são as mais indicadas, pois proporcionam um toque mais leve e confortável para esses passeios.

Além disso, por ser versátil, a peça também combina com camisas sociais dobradas e calças de modelagem reta chino, um sapato oxford ou um tênis casual, ajudam a equilibrar a composição.

8. Adicione acessórios para complementar a produção

O uso de acessórios é necessário para quem deseja um look masculino estiloso e cheio de personalidade. Para trazer esses itens à composição, é necessário apostar naqueles que conversam com a composição e, especialmente, com o estilo de cada homem.

Os principais itens são o cinto, pulseiras, correntes, relógios, anéis, shoulder bag, mochilas, óculos de sol para dias ensolarados, bonés e chapéu bucket.

Considerar o que usar também é importante, pois ajuda a manter o look equilibrado. O uso de bonés e óculos de sol são indicados para passeios diurnos. Já as correntes, anéis e mochilas ou bolsas transversais são indicadas para o dia a dia e looks casuais que servem para diferentes ocasiões.

9. Escolha um calçado estiloso para fechar a produção

O calçado, ao lado dos acessórios, é mais um item importante para compor o look masculino estiloso, pois dá o toque final de bom gosto. Para escolher a melhor opção para o look, é preciso se atentar ao que se está utilizando, pois isso ajuda na escolha do calçado.

Homens com um estilo casual com um toque chic devem apostar em modelos como loafers e até mesmo os mocassins, que trazem um visual mais alinhado. Para quem não abre mão do conforto, alinhado ao clássico, um bom tênis casual branco é uma opção que já combina com diferentes peças.

O look masculino estiloso possui personalidade, atitude e muito bom gosto e para quem deseja apostar nesse visual, a dica é reunir as peças que mais conversam com o seu estilo pessoal e montar composições repletas de autenticidade e conforto, o que deixa o look ainda mais interessante.

Vale ressaltar que ser um homem estiloso é conhecer sua essência e identificar o que faz e o que não faz sentido para si em uma composição, o que proporciona looks incríveis para todos os momentos sem o risco de errar na produção. Aposte! Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!