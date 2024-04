Gisele Bündchen para festa de lançamento de uma marca de roupas no Rio

Gisele Bündchen chegou nesta terça-feira (2) ao Rio de Janeiro para alguns compromissos profissionais e a modelo parou o lançamento de uma marca de roupas em uma festa no Copacabana Palace.

Anfitriã da festa fechada, ela se emocionou com a recepção calorosa dos convidados famosos e anônimos. Vestida de calça e jaqueta jeans, a Gisele posou para fotos, dançou um pouco na pista de dança ao som do DJ Zé Pedro e conversou com alguns amigos.

Além do evento, a modelo brasileira também vai aproveitar a viagem ao Brasil para lançar seu novo livro: “Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e a Alma”, sobre nutrição e lifestyle. A publicação em português e inglês relata pratos do dia a dia de Gisele Bündchen e hábitos que pratica há anos como a yoga e a meditação.

Na obra, a gaúcha também compartilha rituais de beleza, autocuidado, alimentação, além das receitas caseiras de sua família para manter-se saudável.