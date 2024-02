Gisele Bündchen estrela campanha da Balmain para promover bolsa da marca

A supermodelo Gisele Bündchen é a estrela da nova campanha da marca de luxo Balmain, que promove a sua nova coleção, de primavera 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Bündchen foi fotografada em Paris por Rafael Pavarotti, brasileiro que vem fotografando capas da Vogue e campanhas de grandes marcas de luxo. Para a revista de moda ele já retratou Beyoncé, e para a revista de comportamento Dazed, clicou o ícone pop Harry Styles.

A campanha da Balmain —que tem duas lojas no Brasil, uma no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e outra no CJ Shops, também na capital paulista— é para promover a nova bolsa da marca, chamada Jolie Madame.

Em material de divulgação, o diretor criativo da marca, Olivier Rousteing, diz que é obcecado pela modelo desde adolescente e que guarda, como inspiração, capas e editoriais estrelados por ela.