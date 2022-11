Brasília Trends Fashion Week acontece de 25 a 27 de novembro

Desfiles, oficinas e rodas de conversas ocupam o Dúnia City Hall, no Lago Sul

Novembro é um mês para celebrar o segmento fashion e a economia criativa. Logo após São Paulo apresentar suas tendências, será a vez da terceira edição do Brasília Trends Fashion Week, realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro. O tema proposto é o “Artesanato à prova do futuro”. O dunch oferecido pelo Hotel San Marco, regado com espumante servido pelo Instituto Dana Salomão, lançou ontem, dia 8, a semana de moda, em um momento intimista que contou com a presença da imprensa e convidados.

Estão previstos 30 desfiles divididos nos três dias do evento, além de palestras, oficinas, rodas de conversa, exposição de arte, artesanato, loja colaborativa, circuito de economia solidária, apresentações musicais, gastronomia e ações de inclusão social.

O evento, realizado pelo Grupo Cirandinha, apresenta um conceito em moda que compreende o mercado em sua integralidade, transbordando o espaço das passarelas para estar presente também na arte, na música, na tecnologia e na vida dos indivíduos, promovendo a inovação, criando tendências e influenciando positivamente o comportamento humano.

“As edições anteriores, realizadas em 2018 e 2019, reuniram expositores, modelos, estilistas e nomes da moda nacional e internacional para impactar positivamente na realização de novos negócios na cidade. A edição deste ano seguirá o mesmo modelo de sucesso e, claro, com a inclusão estando sempre forte, pois já faz parte do DNA do evento”, explica Bernardeth Martins, idealizadora do Brasília Trends.

Os bordados em pedrarias e rendas minuciosas da sua famosa alta-costura da França são a primeira ideia a ser lembrada sobre a moda. Pensando nisso, foi escolhido o Dúnia City Hall como sede do evento. O grande salão inspirado no Palácio de Versalhes será a passarela desta temporada. O objetivo é destacar os trabalhos da economia criativa com glamour e estilo.

“Artesanato é a arte de criar usando as mãos como o principal instrumento. E na moda, muitas técnicas manuais existem para especialmente buscar originalidade e exclusividade. Repensar é necessário para buscar uma moda mais sustentável. O trabalho humano precisa desse reconhecimento” explica Thiago Malva, produtor de moda que participa desse movimento inclusivo.

Na passarela

Entre as marcas confirmadas, a grife Águas do Brasil traz para Brasília o desfile de moda praia que foi sucesso nas passarelas da última temporada em Milão.

A marca Rosas do Cerrado fará um desfile com mulheres que passaram pelo câncer de mama, promovendo a visibilidade para esta causa e contemplando a beleza da superação e da força daquelas mulheres. A pernambucana 11 Negras apresenta nas passarelas um desfile estrelado por modelos negras.

A marca Herdeiras do Brasil apresenta para o público uma coleção idealizada e costurada pelas mãos das alunas infantis do Estúdio Ponto Fashion. Já a Cópia Fashion leva para a passarela o conceito upcycling, que preza pela moda sem desperdício de material e reciclagem.

A moda indígena também estará presente, com o desfile da tribo Aigo Boe-bororó, pelas mãos da estilista Cristiane Aigo Boe-bororó. A estilista Thai Piaf, que é autista, também apresenta suas criações.

O Grupo Cirandinha fará o seu tão esperado desfile inclusivo com modelos com e sem deficiência, mostrando que a moda respeita a diversidade, além de lançar a sua coleção que foi feita em parceria com a marca [email protected]

A Amabrasilia trará um resumo do que foi o sucesso de seu desfile realizado às margens do Lago Paranoá. A programação contempla ainda marcas como Posala, Closet, Cia. do Lacre, Salomão Ferreti, Cria Brasília, Fashion Campus, Sasse, CRD Teens, entre outras.

Parcerias especiais

Pensando na integralidade da beleza, a Carreta da Beleza do Senac-DF estará presente oferecendo cortes de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas, além de participar da campanha em que se vai recolher doações de cabelo que serão doados para Instituições diversas no DF que confeccionam perucas para mulheres com câncer.

Com a intenção de fomentar o artesanato tanto do DF como de todo o Brasil, através do Circuito da Economia Solidária e da Loja Colaborativa o público presente encontrará uma grande variedade de produtos desde acessórios, a peças de roupas e até mesmo decoração.

Na área gastronômica, o Café das Orquídeas levará seus deliciosos doces e salgados para um momento de pausa para um café ou de um brinde com espumante. A música também não foi esquecida. O evento conta com a participação da WA Music Entertainment e do cantor nigeriano Kelvindon que já fez vários shows em eventos realizados tanto na África como no Brasil.

Essa edição contará com a participação e o envolvimento de diversos setores da sociedade, empresários, modelos, músicos, autoridades, influenciadores e parceiros estratégicos do universo da moda. Cabe destacar o apoio da Secretaria de Turismo do DF, o Sebrae-DF, a BPW Brasília-DF, a Fecomércio-DF, o Sesc-DF, o Senac-DF, o Sindivarejista-DF, o Codese-DF, dentre outros, fortalecendo a segurança de qualidade e efetividade na realização do Brasília Trends.

Brasília Trends 2022

Local: Dúnia City Hall – QI 15, Lago Sul/DF

Dias: 25, 26 e 27 de novembro

Horário: a partir das 15h

Entrada por meio de um quilo de alimento não perecível que será doado para o programa Mesa Brasil do Sesc-DF