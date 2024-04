A 57ª São Paulo Fashion Week inicia-se nesta terça-feira, 9 de abril, estendendo-se até domingo, 14, sob o lema “Sintonia”. Este evento marca a abertura do calendário de moda brasileiro de 2023, apresentando 27 desfiles que incluem uma mistura de novos lançamentos, tributos à cultura brasileira, marcas fazendo sua estreia, o regresso de nomes conhecidos, e muito mais.

Locais dos Desfiles

Neste ano, a SPFW apresentará suas coleções em locais fixos, diferentemente dos anos anteriores, com os shoppings JK Iguatemi e Iguatemi servindo de palco para a maioria dos eventos. No entanto, algumas marcas escolheram locais exclusivos para seus desfiles, como Glória Coelho na Galeria Nara Rosler, João Pimenta no Edifício Martinelli, AZ Marias no Teatro Oficina e Amapô no Love Cabaret.

A novidade desta edição é que o evento retorna ao formato exclusivo para convidados, sem venda de ingressos ao público geral.

Destaque para a Abertura

A grife Aluf, comandada por Ana Luisa Fernandes, terá a honra de abrir o evento, contando com a participação especial da Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob a batuta do maestro Edilson Ventureli.

Novos Talentos

A temporada verá a estreia de Heloisa Strobel com sua marca Reptilia, trazendo a coleção “Indelével” para a passarela, enquanto Celina Hissa destaca o trabalho das artesãs cearenses com a Catarina Mina, sob o tema “Guardiãs da Memória”.

O Grande Finale

O encerramento do evento promete ser memorável, com Glória Coelho celebrando 50 anos de sua marca em um desfile na Galeria Nara Roester, seguido por João Pimenta no Edifício Martinelli. A Amapô Jeans também celebra um marco, com 20 anos de história em um desfile na Love Cabaret.

Como Assistir aos Desfiles

Para quem deseja acompanhar os desfiles, alguns serão transmitidos no canal do YouTube da SPFW.

Programação Completa da SPFW

Confira os principais desfiles programados para cada dia do evento, destacando-se a abertura com Aluf no JK Iguatemi e diversos outros designers e marcas renomadas que se apresentarão ao longo da semana nos shoppings JK Iguatemi e Iguatemi, além de locais externos selecionados para alguns desfiles especiais.